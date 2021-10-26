«المنظمة المصرية»: إلغاء مد حالة الطوارئ «خطوة إيجابية» لتعزيز الحقوق والحريات ‏

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أعلنت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن قرار إلغاء مد حاله الطوارئ بشكل خطوة إيجابية للحقوق والحريات.

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ورحبت المنظمة بالقرار الصادر عن رئيس الجمهورية بإلغاء مد حاله الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، مشددة على أن القرار يعد خطوة إيجابية هامة لوضعية حقوق الإنسان.

ولفتت المنظمة إلى أنها سبق وأن طالبت المنظمة على مدار سنوات طويلة بضرورة إلغاء حاله الطوارئ، معتبرة أن القرار يعد تطبيقا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وطالبت المنظمة بضرورة النظر خلال الفترة المقبله باتخاذ قرارات إيجابية تعمل على غلق ملفات تعتبر بواعث للقلق تجاة وضعيه حقوق الإنسان.