محافظ بورسعيد: استمرار أعمال إزالة الاشغالات والتعديات بجميع الأحياء

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أكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد عن، استمرار حملات إزالة الاشغالات والتعديات بجميع الأحياء، في إطار الحفاظ على الشكل الجمالى والحضاري وفتح الطرق ومنع الاذدحام، حيث واصلت الأجهزة التنفيذية بحي الضواحي حملة رصد وإالة المخالفات ومتابعة التزام المواطنين بعدم عودة المخالفات بمناطق الأمل واللبانة الجديدة بالضواحى وذلك في إطار متابعة عدم عودة المخالفات إلى هذه المناطق مرة أخرى والازالة الفورية لها والحفاظ على أعمال التطوير التي تمت.

وشنت الأجهزة التنفيذية بحى العرب، اليوم حملة للتصدى لظاهرة الاشغالات واستغلال مساحات دون الحصول على التراخيص اللازمة والتي تخالف قوانين الاشغال وتم رفع وإزالة كافة الاشغالات المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

كما قامت الأجهزة التنفيذية بحى الزهور بحملة مكبرة تم خلالها المرور بمحيط مستشفي الزهور ومحيط كلية الدراسات الاسلامية وشارع عبدالحليم محمود وتم رفع ومصادرة عدد من الاشغالات والفتارين.

وتابع رئيس حى المناخ خلال جولة بالمنطقة السابعة إزالة التزويدات والتعديات أمام المحلات وفتح الشوارع المغلقة

وإزالة العشش فوق الأسطح وتعديات الشقق السكنية بالدور الأرضية، وفتح شوارع المنطقة على سعد زغلول وكسري ودهان واجهات العمارات، وأكد رئيس الحي على الإنتهاء من إزالة كافة التعديات والتزويدات التي تشوه المنظر العام خلال يومين فقط بالتوازي مع قيام الشركة المنفذة بأعمال الترميم والدهانات وإصلاح نزلات الصرف الصحي وازالة الجزر الوسطي بالمنطقة وتوسعة الشوارع.