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فلسطين تسجل 7 وفيات و375 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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فلسطين تسجل 7 وفيات و375 إصابة جديدة بفيروس كورونا فلسطين تسجل 7 وفيات و375 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية د. مي الكيلة، يوم الثلاثاء، أن نسبة التعافي من في فلسطين بلغت 97.4% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 1.6% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

وأشارت الكيلة، في تقريرها اليومي عن حالة الوباء في الأراضي الفلسطينية إلى تسجيل 7 وفيات و375 إصابة جديدة بـفيروس كورونا خلال 24 ساعة.

ولفتت الكيلة، إلى وجود 60 مريضاً في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في 107 مرضى، بينهم 15 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.

أظهرت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة كورونا، حتى يوم الثلاثاء، أن عدد الوفيات جراء الاصابة بالفيروس بلغ 4 ملايين ونحو 973 ألف وفاة، فيما تبلغ حصيلة الإصابات الاجمالية 244 مليونا وما يقارب من 920 الف إصابة، تعافى منهم 222 مليونا ونحو 33 ألف مريض.

وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 221 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم أمس الإثنين 335 ألفا و312 إصابة جديدة، وأوقعت الجائحة خلال الـ24 ساعة الأخيرة 5،315 ألف حالة وفاة.

المصرى اليوم

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