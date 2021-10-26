سماء الأقصر تتزين بـ 29 رحلة بالون تقل 480 سائحا

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أقلعت، اليوم الثلاثاء، 29 رحلة بالون طائر على متنها 480 سائحا من مختلف الجنسيات، من مطار البالون غرب الأقصر، وذلك مع تحسن الأحوال الجوية بمدينة الأقصر، للاستمتاع بمشاهدة الآثار الخالدة من ارتفاع 550 متر فوق سطح الأرض، ومشاهدة المعابد الفرعونية والمناظر الطبيعية ونهر النيل المتاخم للجبال والزراعات، والتقاط الصور التذكارية ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.

يشار إلى أن رحلات البالون من أهم رحلات المغامرة في العالم وتعتبر الأقصر أحد أشهر المدن العالمية في هذا المجال لما تتمتع من جو دافئ واستعدادات مكثفة، ومطار خاص للاقلاع من غرب المدينة بجانب تنوع المنظر الجمالى الذي يشاهده السائح من أقصى ارتفاع من معابد ومقابر فرعونية ونهر النيل والزراعات وسلسلة الجبال المتاخمة للمناظر الطبيعية.