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وزير الري: لديها إجراءات وقائية حال انهيار سد النهضة

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وزير الري: مصر لديها إجراءات وقائية حال انهيار سد النهضة وزير الري: لديها إجراءات وقائية حال انهيار سد النهضة

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قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، الثلاثاء، إن لديها إجراءات وقائية لحمايتها من مخاطر انهيار سد النهضة، موضحًا أن ذلك يتم من خلال إنشاء أقوى منظومة من البنية تحتية حول السد العالي.

وأضاف «عبدالعاطي»، في تصريحات صحفية على هامش فعاليات أسبوع القاهرة للمياه، الثلاثاء، أن الوزارة تعمل على كل الاحتمالات الخاصة بسد النهضة ومنها احتمال انهيار سد النهضة الإثيوبي، وذلك من خلال إنشاء بنية تحتية حول السد العالي في أسوان تستطيع استيعاب كميات كبيرة من المياه تصل إلى بحيرة ناصر في وقت قصير وغير محددة.

وتشمل أيضًا البنية التحتية احتمالية عدم وصول المياه إلى بحيرة ناصر في الوقت المحدد، لذا فنحن نعمل كوزارة متخصصة ونستعد لكل المخاطر والسيناريوهات المحتملة.

المصرى اليوم

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