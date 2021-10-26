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«طاقة الشيوخ»: إلغاء الطوارئ أمل جديد لمستقبل مبهر

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«طاقة الشيوخ»: إلغاء الطوارئ أمل جديد لمستقبل مبهر «طاقة الشيوخ»: إلغاء الطوارئ أمل جديد لمستقبل مبهر

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قال المهندس عبدالخالق عياد، رئيس لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، عضو الهيئة العليا لحزب الإصلاح والتنمية، أن الرئيس عودنا بأن لكل حلم من أحلامنا وقت يتحقق فيه، يسعى إليه ويسعى معه الشرفاء لتحقيقه، فقد صدق الوعد وسلمنا أمانة حراسة ، أرضا وشعبا وثروة ومستقبل، بعد أن تحمل عبئها أبطال وشهداء من المواطنين ومن جنود الجيش والشرطة لهم في عنقنا أكبر دين.

وأشار النائب في تصريحات صحفية مساء اليوم، إلى أن قرار الرئيس اليوم بإلغاء مد حالة الطوارئ جاء في توقيت هام للغاية، لاسيما وأن مصر بدأت مرحلة جديدة من التطوير والبناء والنهضة الحقيقية، وهذا القرار إعلان ببداية الجمهورية الجديدة الناهضة الواعدة، أمل كل أهل مصر في مستقبل مبهر.

وقال: «الشعب كله مطالب بالوقوف صفا واحدا خلف الرئيس يبني ويجتهد ويعمر، في أي موقع وبكل الأمانة وإنكار الذات يأخذ حقه في جهده مباشرة أو بالعيش الكريم في وطن ودولة سوف تصبح من أرقى دول العالم.»

وقال رئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ، أن الاستقرار لا يتوقف عند الاستقرار الأمني فقط، وإنما استقرار اقتصادي كذلك، وهو ما ستكشف عنه الأيام المقبلة من تزايد معدلات الاستثمار وتدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية، حيث تؤكد كل المؤشرات العالمية أن مصر أصبحت قبلة الاستثمار لما تتميز به من موقع وموارد متنوعة ومن أهمها الإنسان المصري.

وأختتم: «تحية إلى قائد مصر العظيم، ابن مصر البار، المنقذ الحامي، القائد، موجها التحية إلى قوات مصر المسلحة وشرطتها، قائلا: قد بلغ جهدهم فيما وصلنا له الآن غاية التضحية والوفاء.»

وأكد أنه بقي لنا أن نثبت نحن أهل مصر جميعا أننا تسلمنا الأمانة، ولم يعد ممكنا أن تغيب أعيننا عن ذرة تراب من أرضها يلوثها باغي.

وقال عياد: نبني بيد وأعيننا على البناء وتكاتفنا بوعي هو ما يتصدى للأيدي العابثة وشر الأشرار، متابعا: ونحن مع الرئيس وخلفه في الصفوف مواطنين ونواب وحكومة وكل مؤسسات الدولة.

يشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أعلن إلغاء مد حالة الطوارئ، قائلا: يسعدني ان نتشارك معاً تلك اللحظة التي طالما سعينا لها بالكفاح والعمل الجاد، فقد باتت مصر، بفضل شعبها العظيم ورجالها الأوفياء، واحة للأمن والاستقرار في المنطقة.

وتابع: «ومن هنا فقد قررت، ولأول مرة منذ سنوات، إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، قائلا: هذا القرار الذي كان الشعب المصري هو صانعه الحقيقي على مدار السنوات الماضية بمشاركته الصادقة المخلصة في كافة جهود التنمية والبناء.»

وقال الرئيس السيسي: «وإنني إذ أعلن هذا القرار، أتذكر بكل إجلال وتقدير شهداءنا الأبطال الذين لولاهم ما كنا نصل إلى الأمن والاستقرار، ومعا نمضي بثبات نحو بناء الجمهورية الجديدة مستعينين بعون الله ودعمه، تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر.»

المصرى اليوم

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