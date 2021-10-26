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«الحرية»: الغاء الطوارئ اعلان لدخول الجمهورية الجديدة دون اجراءات استثنائية

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«الحرية»: الغاء الطوارئ اعلان لدخول مصر الجمهورية الجديدة دون اجراءات استثنائية «الحرية»: الغاء الطوارئ اعلان لدخول الجمهورية الجديدة دون اجراءات استثنائية

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أشاد المهندس ممدوح محمد محمود رئيس حزب الحرية المصرى، بالقرار التاريخى للرئيس عبدالفتاح، إلغاء حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، ذلك القرار الذي جاء لأول مرة منذ سنوات طويلة، ومتواكبا مع شهر الانتصارات العظيمة لقواتنا المسلحة في حرب السادس من أكتوبر، معركة العزة والكرامة التي ضحى فيها أبطالنا البواسل بأرواحهم ودمائهم في الدفاع عن تراب الوطن المقدس.

وقال رئيس الحرية في بيان له، إن القرار يأتى تتويجا للانجازات الكبرى التي تحققت في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، على كل شبر من أرض ، ورسالة للعالم بأن مصر واحة الأمن والأمان، وتشهد حالة من الاستقرار، السياسى والاقتصادى والاجتماعى والأمنى، وعازمة على أن تدخل عصر الجمهورية الجديدة، دون الحاجة إلى اجراءات استثنائية، بل تمتلك القدرة لتأمين وحماية البلاد من أي تهديد خارجى، والدفاع عن أمن واستقرار شعبها في مواجهة قوى الشر والإرهاب.

وأكد رئيس حزب الحرية المصرى أن مصر في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، تعيش أزهى عصور الحرية والديمقراطية، وبعد نجاحها في الانتصار على الإرهاب وداعميه ومموليه، فهى ماضية للانتصار في معركة البناء والتنمية، وإقامة المشروعات القومية الكبرى، وتوفير حياة كريمة تليق بالشعب المصرى العظيم.

وأوضح، أن الانجازات الكبيرة لم يكن لها أن تتحقق إلا بتضحيات أبطالنا البواسل، من القوات المسلحة والشرطة، الذين صدقوا مع عاهدوا الله عليه، فتحية لكل شهداء الوطن، الذين ضحوا بأرواحهم ودمائهم للحفاظ على الأمن والاستقرار.

المصرى اليوم

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