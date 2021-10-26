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وزير الري يبحث ملف التغيرات المناخية والهجرة مع مفوض الجوار والتوسع بالاتحاد الأوروبي

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وزير الري يبحث ملف التغيرات المناخية والهجرة مع مفوض الجوار والتوسع بالاتحاد الأوروبي وزير الري يبحث ملف التغيرات المناخية والهجرة مع مفوض الجوار والتوسع بالاتحاد الأوروبي

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عقد الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، الثلاثاء، لقاءً مع أوليفر فارهيلي، مفوض الجوار والتوسع بالاتحاد الأوروبي، لبحث التعاون بين والاتحاد الأوروبي في مجال إدارة الموارد المائية ونقل الخبرات لرفع كفاءة إدارة هذه الموارد وآليات الحد من تأثير التغيرات المناخية.

وأشاد «عبدالعاطى» على دور الاتحاد الأوروبي في دعم قطاع المياه في مصر سواء من خلال الدعم الفني أو إتاحة التمويل لتنفيذ عدد من المشروعات التنموية في مصر، مشيرًا إلى أن الاتحاد الأوروبي بمؤسساته المختلفة يعد من أهم شركاء التنمية الأمر الذي يعتبر مثالاً ملموسًا على الشراكة الناجحة بين مصر والاتحاد الأوروبي.

ووفقا لبيان رسمي أصدرته وزارة الري، تناول اللقاء عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها التغيرات المناخية والهجرة والتي يمكن لمصر والاتحاد الأوروبي تعزيز شراكتهما فيها، مع العمل سويا لضمان بيئة مواتية للاستثمار في هذه المجالات.

من جانبه، أشارأوليفر فارهيلي إلى أن الاتحاد الأوروبي يعطى الأولوية لملف المياه كونه محدد رئيسي للتنمية المستدامة وما يرتبط بها من أبعاد اقتصادية واجتماعية، مبديًا تفهمه لأهمية نهر النيل بالنسبة لمصر باعتباره المصدر الرئيسي للمياه في مصر.

وزير الري يبحث ملف التغيرات المناخية والهجرة مع مفوض الجوار والتوسع بالاتحاد الاوروبى
وزير الري يبحث ملف التغيرات المناخية والهجرة مع مفوض الجوار والتوسع بالاتحاد الاوروبى
وزير الري يبحث ملف التغيرات المناخية والهجرة مع مفوض الجوار والتوسع بالاتحاد الاوروبى

المصرى اليوم

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