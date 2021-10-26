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"قضايا المرأة" تلقى بيانا شفهيا اليوم أمام لجنة "سيداو"

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"قضايا المرأة" تلقى بيانا شفهيا اليوم أمام لجنة "سيداو" "قضايا المرأة" تلقى بيانا شفهيا اليوم أمام لجنة "سيداو"

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في إطار عمل مؤسسة قضايا المرأة المصرية مع الأليات الأممية والاتفاقيات الدولية، تقدمت المؤسسة بإرسال ثلاث تقارير ظل للجنة المعنية باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) وذلك ردا على ردود المصرية على قائمة القضايا والأسئلة المتعلقة بالتقرير الجامع للتقارير الدورية من الثامن إلى العاشر لمصر في إطار مراجعة اللجنة المعنية للتقدم المحُرز في جمهورية العربية للنهوض بالنساء في إطارالتزامها بتنفيذ بنود الاتفاقية.

جاء التقرير الأول الذي قدمته المؤسسة بشكل منفرد عن الأحوال الشخصية والعنف ضد النساء، فيما جاء التقرير الثاني بالمشاركة مع حركة مساواة العالمية حول الأحوال الشخصية والأراء الفقيهة والأليات الدولية، وجاء التقرير الثالث والأخير بالمشاركة مع مركز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية الدولي (CESR) حول حقوق النساء الاجتماعية والاقتصادية.

ألقت المؤسسة بينها أمس الاثنين في الجلسة غير الرسمية أمام اللجنة المنعقدة من الساعة 4:10 وحتى 5:10 عصرا بتوقيت القاهرة/جينيف وأما الجلسة الرسمية التي ستكون الحكومة بصدد نقاش مع اللجنة فعقدت صباح اليوم الثلاثاء امن الساعة 10 ص إلى ١ ظهرا ثم من ٣ عصرا حتى ٥ مساءا لمناقشة التقرير.

المصرى اليوم

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