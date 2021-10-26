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تعرف على الفائزين بجائزة عصام السيد للعمل الأول بمهرجان «شرم الشيخ»

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تعرف على الفائزين بجائزة عصام السيد للعمل الأول بمهرجان «شرم الشيخ» تعرف على الفائزين بجائزة عصام السيد للعمل الأول بمهرجان «شرم الشيخ»

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3 جوائز يقدمها مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، في دورته السادسة، والمقرر انطلاقه 6 نوفمبر وحتى 11 من نفس الشهر، حيث تحمل اسم الدورة الفنان الكبيرة سميحة أيوب.

وأعلن المهرجان الفائزين بجائزة العمل الأول للشباب «النسخة الثالثة»، وهي مقدمة من المخرج الكبير عصام السيد وتحمل اسمه، وتقدم تشجيعًا لحركة المسرح الشبابي ودعمًا للمخرجين أصحاب التجارب الأولى.

وفاز بتلك المسابقة كل من عادل مبروك بعرض «تريفوجا»، وسعيد على سالمان بعرض «مرساة في محيط هيستيري»، ومحمود حسن «جراتسي» بعرض «جون كيشوت»، وتشكلت لجنة تحكيمها من الدكاترة أحمد مجاهد، أيمن الشيوي، سماح السعيد.

يُذكر أن المهرجان نظم مؤتمرًا صحفيًا أمس ، أعلن خلال تفاصيل فعاليات دورته السادسة، والتي تُقام بمدينة شرم الشيخ.

المصرى اليوم

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