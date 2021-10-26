تعرف على العائق الذى قد يمنع محمد صلاح من الفوز بالكرة الذهبية

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يحلم محمد صلاح وملايين المصريين بفوز الفرعون المصرى بالكرة الذهية بعد ان نجح محمد صلاح لاعب فريق ليفربول، أن يطيح بالنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب فريق باريس سان جيرمان، والنجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو لاعب فريق مانشستر يونايتد، من عرش الأفضل في العالم.

لكن هناك معيير للحصول على الكرة الذهبية تنطبق جميعها على مو صلاح ما عدا شرط وحيد قد يتسبب فى الغطاحة بحلم الفرعون المصرى محمد صلاح وجاءت هذه الشروط كالتالى

اولا- البطولات الجماعية والإنجازات الفردية لـ اللاعب على مدار العام

ثانيا- الموهبة واللعب النظيف

ثالثا- مسيرة اللاعب وأرقامه خلال مشواره الكروي

رابعا - تأثير اللاعب على السوشيال ميديا

وتنطبق كل هذه الشروط على اللاعب محمد صلاح ولكن يبقى شرط وحيد قد يهدر فرصته فى تحقيق الحلم وهو انه لم يحقق الإنجازات الجماعية والفردية التي تضمن له التتويج بالكرة الذهبية، حيث لم يتوج مع ليفربول أو منتخب مصر، بأي بطولة، كما أنه فقد لقب هداف الدوري الإنجليزي الموسم الماضي لصالح هاري كين، ولم يتوج بأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي.