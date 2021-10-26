وزيرة الهجرة: «الجمهورية الجديدة» ليست شعارا.. ونسعى «للطبطبة على المواطن»

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت السفيرة نبيلة مكرم عبيد وزيرة الهجرة «أن الدولة تسعى للطبطبة على المواطن من خلال قوافل طبية في مراكز وقرى المحافظات، وليس تدريبا للشباب فقط، لنؤكد أن الدولة تشعر بالشباب والمرأة من خلال البنية التحتية والصحية حتى لا ندع مجالا للشك في مصداقية الدولة في تنمية القرى والريف.

وأضافت اننا نعيش بالفعل في جمهورية جديدة ليست شعارا أوهاشتاج، ولكنه واقعا ملموسا للقضاء على الهجرة غير الشرعية، والدليل أن هناك 23 شابا من بني سويف الدولة أعادتهم من ليبيا كانوا محتجزين هناك، لم تنظر لهم على أنهم جناة، وانما مجني عليهم وعاملتهم على هذ الأساس، فكان يمكن على الدولة أن تقول لن نحارب الهجرة غير الشرعية لتقليل عدد السكان لأنهم يخرجون بناءا على رغبتهم، ولكن رب الأسرة الرئيس السيسي قائد هذه السفينة قال «ولادي مايترموش في البحر، ولادي من حقهم حياة كريمة، ومن حقهم أن يكون لديهم فرص عمل، واذا أراد الشاب أن يهاجر بطريق شرعية تساعده الدولة على ذلك لأن ولاد مصر غاليين جدا».