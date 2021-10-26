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تأهب فى أوروجواي بشأن تأمين نهائي ليبرتادوريس

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تأهب فى أوروجواي بشأن تأمين نهائي ليبرتادوريس تأهب فى أوروجواي بشأن تأمين نهائي ليبرتادوريس

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بسبب رسائل غاضبة بين الجماهير وتوعد بمعارك فى الشوارع،رفعت السلطات فى أورجواى درجة الاستعداد القصوى قبل إستضافة نهائى بطولة كأس ليبرتادوريس القارية، بين بالميراس وفلامنجو البرازيليان والمقرر إقامتة في مونتيفيديو بأورجواى التي ستستضيف اللقاء المقرر في 27 نوفمبر المقبل، وفقا لما أفاد به اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول).
وأوضح كونمبيول أنه خلال الاجتماع الذي عقده في أسونسيون، رئيس الاتحاد، أليخاندرو دومينجيث، ورئيسا ناديي بالميراس وفلامنجو، ماوريسيو جاليوت ورودولفو لانديم، على التوالي، قاموا بتحليل مختلف تفاصيل النهائي القاري الذي سيقام على ملعب ثينتيناريو، مكان إقامة أول كأس عالم في التاريخ (1930).

ويعد الأمن أحد أكثر الجوانب التي تقلق سلطات أوروجواي، خاصة بعد تبادل رسائل غاضبة بين بعض جماهير الناديين، لدرجة أنهم اتفقوا على خوض معارك في شوارع مونتيفيديو.

ولهذا السبب، وكما ذكر كونميبول، وقع ممثلو الناديين على "تعهد بالترويج لحملات ضد العنف بين مشجعيهم وتعزيز الروح الرياضية واللعب النظيف داخل الملعب وخارجه".

وبالإضافة إلى ذلك، أوضح أن هناك "تعاون وثيق مع شرطة البلد المضيف والشرطة البرازيلية" من أجل "منع وتجنب الحوادث أو المشكلات الأمنية.

المصرى اليوم

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