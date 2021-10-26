إشادة دولية بالتعاون مع «تنمية المشروعات» لتوفيرمياه الشرب لـ35 ألف أسرة

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أكد ممثلوالاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية أن مشروع خزان مياه أرض اللواء، يعتبرنموذجًا ناجحًا للتعاون مع جهازتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغرومختلف أجهزة الدولة؛ معتبرين أن الاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية شركاء استراتيجيين لمصروداعمين لجهود التنمية في جميع أنحاء الجمهورية، خاصة جهود التنمية المستدامة في المناطق الأكثراحتياجًا.

جاء ذلك خلال افتتاح مشروع خزان مياه أرض اللواء- اليوم الثلاثاء- والذي أشرف على تنفيذه جهازتنمية المشروعات بالتعاون مع محافظة الجيزة وشركة مياه الشرب في إطارمشروعات برنامج الارتقاء الحضري بالمناطق غيرالمخططة والممول من الاتحاد الأوروبي (EU) والوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) .

وقالت إيلودى مونتاجو، نائب مديرالوكالة الفرنسية للتنمية بالقاهرة- خلال افتتاح مشروع خزان مياه منطقة أرض اللواء، إن المشروع يعد أحد أهم المشروعات التي نفذتها الوكالة بتمويل من الاتحاد الأوروبي وبالتعاون مع جهازتنمية المشروعات ومحافظة الجيزة وشركة مياه الشرب، حيث سيوفرالخزان مياه الشرب لعشرات الآلاف من المواطنين بالمنطقة.

وأضافت إيلودي أن توفيربيئة أفضل للمواطنين ومن ضمنها تسهيل حصولهم على مياه الشرب، يعد من أحد الأهداف التي تعمل على تنفيذها الحكومة والوكالة الفرنسية.

وأكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة أثناء استقباله لوفد المفوضية الأوروبية والوكالة الفرنسية أن المشروعات التي تم تنفيذها بالتعاون مع الجانبين ساهمت في إحداث نقلة حضارية لسكان تلك المنطقة حيث استفاد منها حوالي 388 ألف مواطن، وساهمت بشكل كبيرفي القضاء على ما كانت تعانيه من نقص في بعض الخدمات.

وأوضح المهندس مدحت مسعود، رئيس القطاع المركزي للتنمية المجتمعية والبشرية بالجهازأن الشراكة مع الاتحاد الأوروبي استراتيجية من خلال عدد من اتفاقيات التعاون بين الجانبين في السنوات الماضية، مشيرا إلى أنها تتفق مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأشارمسعود خلال العرض الفني الذي قام بتقديمه أمام وفد المفوضية الأوروبية والوكالة الفرنسية للتنمية إلى تفاصيل المشروعات التي تم تنفيذها بمحافظة الجيزة في إطار برنامج الارتقاء الحضري إلى أنه قد تم الانتهاء من تنفيذ خزان المياه الأرضي بمنطقة أرض اللواء الذي تصل سعته إلى 6 آلاف متر مكعب، ويقوم بتوفير الاحتياجات اليومية من مياه الشرب النقية لنحو 35 ألف أسرة من أهالي منطقة أرض اللواء، مشيرًا إلى أن تكلفة تنفيذ الاعمال المدنية للخزان بلغت 19 مليون جنيه بالإضافة إلى مساهمة المحافظة وشركة مياه الشرب في تكلفة الأعمال الكهروميكانيكية.

وأضاف مسعود أنه قد تم الانتهاء من تنفيذ عدد من المشروعات الأخرى لتطويرمنطقة أرض اللواء منها إحلال وتجديد شبكات المياه والصرف الصحي بمنطقتي الصفطاوي وسلامة الراضي بتكلفة تبلغ 56 مليون جنيه، بالإضافة إلى مشروع خط الطرد لتوصيل مياه الشرب من الخزان إلى شبكات المياه بنفس المنطقتين بتكلفة قدرها 19 مليون جنيه وبذلك تصبح إجمالي مبالغ المشروعات التي تم الانتهاء منها في منطقة ارض اللواء بمحافظة الجيزة حوالى 94 مليون جنيه.