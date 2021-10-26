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دارة الملك عبدالعزيز تشارك في اجتماع المجلس الدولي للأرشيف

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دارة الملك عبدالعزيز تشارك في اجتماع المجلس الدولي للأرشيف دارة الملك عبدالعزيز تشارك في اجتماع المجلس الدولي للأرشيف
من خلال بحث "تطبيقات الذكاء الاصطناعي في قطاع المتاحف"

دارة الملك عبدالعزيز تشارك في اجتماع المجلس الدولي للأرشيف

شاركت دارة الملك عبدالعزيز -ممثلة في المركز السعودي للمحتوى الرقمي- في اجتماعات مؤتمر "تمكين مجتمعات المعرفة"، الذي عقده المجلس الدولي للأرشيف اليوم، عبر الاتصال المرئي المباشر، ويستمر إلى يوم الخميس.

وجاءت مشاركة الدارة في اليوم الأول ضمن محور "الذكاء الاصطناعي يساعد الأرشيفات على إشراك العامة"، وكان بحث الدارة بعنوان: "تطبيقات الذكاء الاصطناعي في قطاع المتاحف- القاعة التذكارية وقصر المربع بدارة الملك عبدالعزيز".

يُذكر أن المجلس الدولي للأرشيف منظمة غير حكومية، دولية، غير ربحية، تهتم بالأرشيفات، وتتوجه إلى الأرشيفيين في العالم أجمع، وهي منظمة مستقلة عن أي سلطة سياسية، وتأسست عام 1948م، ويوجد مقره بالعاصمة الفرنسية باريس، ويسعى إلى إضفاء الفعالية في تسيير الأرشيف، والاعتناء بالتراث الأرشيفي، وحفظه، واستعماله، من خلال تمثيل مهنيّي الوثائق والأرشيفات في العالم قاطبة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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