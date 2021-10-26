أخبار عاجلة

وزيرة الثقافة ورئيس الاوبرا يطلقان فعاليات الدورة 30 لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية -
"القرشي" يدشن مبادرات برنامج الخدمات الصحية بينبع الصناعية.. تعرف عليها؟ -
شاهد.. صورتا الملك سلمان وولي العهد تزينان سماء "البوليفارد" مع انطلاق الفعاليات -
محافظ أسوان يشدد على ضرورة الإسراع بإحياء المشروعات المتعثرة -
محمد شريف يتساوى مع كيليان مبابي في قائمة الهدافين ويتفوق على محمد صلاح -
وزير خارجية لبنان: فشلنا في حل الأزمة مع السعودية و الحكومة باقية -
إسهامات متنوعة وابتكارية.. ما الذي قدمته السعودية حيال قضايا المناخ الملحة؟ -
"الغرف التجارية" تنظم لقاءً سعوديًا عُمانيًا لبحث رفع حجم التبادل فوق الـ10 مليارات ريال -
اكتمال عودة الدبلوماسيين والمواطنين الإماراتيين من لبنان -
شاهد .. خارطة "رياض بوليفارد سيتي" ومواقع الفعاليات والخدمات بالمنطقة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. المصرى اليوم

إطلاق اسم حسن عطية على مسابقة التأليف المسرحي بمهرجان «مسرح الجنوب»

Print
إطلاق اسم حسن عطية على مسابقة التأليف المسرحي بمهرجان «مسرح الجنوب» إطلاق اسم حسن عطية على مسابقة التأليف المسرحي بمهرجان «مسرح الجنوب»

لاقتراحات اماكن الخروج

على هامش الدورة السادسة من المهرجان المسرحي الدولي لشباب الجنوب، أطلقت مسؤسسة «س» للثقافة والإبداع، اسم الدكتور الراحل حسن عطية، على مسابقة التأليف المسرحي للمهرجان.

مسابقة التأليف المسرحي هي لأفضل نص مستوحي من التراث والفلكلور الشعبي.

وقال الناقد الفني هيثم الهواري، رئيس اتحاد المسرحيين الأفارقة، أن المهرجان تنطلق فعالياته فبراير المقبل، لافتًا أن اختيار اسم الراحل يرجع لجهوده الكبيرة في دعم ورعاية شباب المسرحيين، مضيفًا أن هناك شروطًا يجب توافرها على المتقدم للمسابقة، أبرزها أن يكون النص مستوحي من التراث والفلكلور والموروثات الشعبية المصرية، وألا يزيد عُمر المؤلف عن 45 عامًا.

وتابع أن النصوص الفائزة سيتم طباعتها في كتاب ويتم توزيعها ليكون متاح لكل الفرق المسرحية لتقديمها على خشبة المسرح، بالإضافة إلى دعوة الفائزين لحضور المهرجان وتكريمهم خلال فعاليات حفل الختام.

وقال الكاتب الصحفى محمد ابراهيم طعيمة، إن الهدف من المسابقة هو تشجيع المواهب الادبية وإلقاء الضوء على جيل جديد من المؤلفين المسرحيين وتشجيع الكتابة في مجال التراث والموروثات الشعبية.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
ضبط 591 مخالفة مرورية في أسوان

ضبط 591 مخالفة مرورية في أسوان

ماكرون يؤكد تمسك بلاده باستقرار لبنان

ماكرون يؤكد تمسك بلاده باستقرار لبنان

حازم إمام يستدعي أزمة شيكابالا أمام أشرف صبحي تحت القبة.. والوزير يرد

حازم إمام يستدعي أزمة شيكابالا أمام أشرف صبحي تحت القبة.. والوزير يرد

موعد مباراة ليفربول القادمة ضد اتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا موسم 2021 - 2022

موعد مباراة ليفربول القادمة ضد اتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا موسم 2021 - 2022