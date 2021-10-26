إطلاق اسم حسن عطية على مسابقة التأليف المسرحي بمهرجان «مسرح الجنوب»

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على هامش الدورة السادسة من المهرجان المسرحي الدولي لشباب الجنوب، أطلقت مسؤسسة «س» للثقافة والإبداع، اسم الدكتور الراحل حسن عطية، على مسابقة التأليف المسرحي للمهرجان.

مسابقة التأليف المسرحي هي لأفضل نص مستوحي من التراث والفلكلور الشعبي.

وقال الناقد الفني هيثم الهواري، رئيس اتحاد المسرحيين الأفارقة، أن المهرجان تنطلق فعالياته فبراير المقبل، لافتًا أن اختيار اسم الراحل يرجع لجهوده الكبيرة في دعم ورعاية شباب المسرحيين، مضيفًا أن هناك شروطًا يجب توافرها على المتقدم للمسابقة، أبرزها أن يكون النص مستوحي من التراث والفلكلور والموروثات الشعبية المصرية، وألا يزيد عُمر المؤلف عن 45 عامًا.

وتابع أن النصوص الفائزة سيتم طباعتها في كتاب ويتم توزيعها ليكون متاح لكل الفرق المسرحية لتقديمها على خشبة المسرح، بالإضافة إلى دعوة الفائزين لحضور المهرجان وتكريمهم خلال فعاليات حفل الختام.

وقال الكاتب الصحفى محمد ابراهيم طعيمة، إن الهدف من المسابقة هو تشجيع المواهب الادبية وإلقاء الضوء على جيل جديد من المؤلفين المسرحيين وتشجيع الكتابة في مجال التراث والموروثات الشعبية.