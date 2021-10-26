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الحبس عاما لـ3 متهمين سرقوا عمود إنارة وحديد تسليح بالسلام

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الحبس عاما لـ3 متهمين سرقوا عمود إنارة وحديد تسليح بالسلام الحبس عاما لـ3 متهمين سرقوا عمود إنارة وحديد تسليح بالسلام

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قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة 3 متهمين بالحبس عاما، في إتهامهم بالسرقة في مدينة السلام.

كانت النيابة أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات، ووجهت لهم تهمه السرقة، وكشفت التحقيقات عن أن المتهمين سرقوا أجزاء حديدية من أعمدة إنارة وكمية من الأسياخ الحديدية من داخل موقع تحت الإنشاء في مدينة السلام.

البداية كانت أثناء مرور معاون مباحث قسم شرطة السلام بدائرة القسم لتفقد الحالة الأمنية شاهد المتهمين يستقلون دراجة نارية دون لوحات معدنية «تروسيكل» وبها عمود إنارة وأجزاء حديدية من عمود إنارة وكمية أسياخ حديد تسليح وغطاء بالوعة صرف صحى، وبمواجهتم بالمضبوطات ،اعترفوا بإنها ناتجة من واقعة سرقة إحدى المواقع تحت الإنشاء، حرر محضر بالمحضر ،وإحالتهم إلى النيابة التي قررت حبسهم على ذمة التحقيقات.

المصرى اليوم

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