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إسرائيل تعلن «المغار» أول مدينة للدروز

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إسرائيل تعلن «المغار» أول مدينة للدروز إسرائيل تعلن «المغار» أول مدينة للدروز

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أعلنت إسرائيل، الثلاثاء، قرية المغار كأول مدينة للدروز في إسرائيل.

وذكرت صحيفة «معاريف» الإسرائيلية أن وزيرة الداخلية الإسرائيلية أييليت شاكيد أعلنت عن قرار تغيير الوضع البلدي لقرية المغار في الجليل الأسفل، وتحويلها إلى مدينة وتصنيفها كأول مدينة لطائفة الدروز في إسرائيل.

وأبلغت شاكيد رئيسة مجلس مغار، المحامي فريد غانم، بقرارها المفاجئ خلال لقاء مع رؤساء السلطات الدرزية والشركسية في قرية ساجور.

وأوضحت الصحيفة أن القرار يجعل الطائفة الدرزية الوحيدة التي تتمتع بمكانة في مدينة خاصة بها في إسرائيل.

وقالت شاكيد عقب القرار، «هذا دليل آخر على العلاقة الشجاعة والقوية بين الطائفة الدرزية والشعب اليهودي، وهذه الشراكة لا تنعكس فقط في الأمن ولكن أيضًا في الحياة المدنية».

وأضافت أن «أية سلطة محلية تثبت نفسها في التنمية وتبسيط العمليات التنظيمية والنمو الاقتصادي وزيادة الدخل الذاتي- ستتلقى مساعدة منا في تنمية وخلق قدرات جديدة».

ويبلغ عدد سكان المغار حوالي 24 ألف نسمة، ووفقًا للخطط المعتمدة من المتوقع أن يرتفع عدد سكانها إلى 30 ألفًا في السنوات القادمة.

المصرى اليوم

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