فلسطين تدرج الانتهاكات الإسرائيلية ضمن عمل لجنة التحقيق في جنيف

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أعلن مندوب فلسطين الدائم في الأمم المتحدة في جنيف والمؤسسات الدولية الأخرى، إبراهيم خريشة، عن إرسال رسائل إلى المفوض السامي لحقوق الإنسان ورئيس مجلس حقوق الإنسان والصليب الأحمر الدولي بخصوص تصعيد الاحتلال الإسرائيلي جرائمَه بحق الشعب الفلسطيني في كافة مناحي الحياة بما فيها وصف المؤسسات الحقوقية بالمنظمات الإرهابية.

وأعلن خريشة، في حديث لإذاعة «صوت فلسطين»، الثلاثاء، وأوردته وكالة «معا» الفلسطينية عن لقائه مع لجنة التحقيق التي تم إقرارها في جنيف في 17 نوفمبر لمناقشة أشكال العمل وكيفية التحرك من أجل جمع المعلومات والتحقيق في الانتهاكات الإسرائيلية كافة، سواء الاستيطان أو الاعتداء على الأطفال والمزارعين في موسم قطف الزيتون وعربدة المستوطنين، مؤكدًا أن كل الانتهاكات سيتم إدراجها ضمن عمل لجنة تقصي الحقائق.

وحول آلية عمل اللجنة الدولية التي أقرت من مجلس حقوق الإنسان للتحقيق في جميع الانتهاكات التي تقع في الأراضي الفلسطينية بالقدس والضفة وقطاع غزة، أوضح خريشة أن اللجنة تقوم برصد وتسجيل وتوثيق هذه الانتهاكات والاجتماع والتحقيق بها إضافة إلى محاولة تسمية أو توصيف الأشخاص الذين قاموا بهذه الانتهاكات من أجل تقديم تقريرهم الأول في يونيو من العام المقبل لمجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة للأمم المتحدة.

وكان مجلس حقوق الإنسان التابعة لمنظمة الأمم المتحدة قد أصدر قرارًا في مايو 2018 اعتزم من خلاله أن يوفد بصورة عاجلة لجنة تحقيق مستقلّة دوليّة للتحقيق في جميع الانتهاكات والتجاوزات المزعومة للقانون الإنسانيّ الدوليّ والقانون الدوليّ لحقوق الإنسان في الأراضيّ الفلسطينيّة المحتلّة، بما في ذلك القدس الشرقيّة، وبخاصة في قطاع غزّة المحتلّ.