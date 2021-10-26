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أحمد صالح مخرجاً لمسلسل ياسمين صبرى في رمضان 2022

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أحمد صالح مخرجاً لمسلسل ياسمين صبرى في رمضان 2022 أحمد صالح مخرجاً لمسلسل ياسمين صبرى في رمضان 2022

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تعاقد المخرج أحمد صالح بشكل رسمي على تولى مهمة إخراج مسلسل النجمة ياسمين صبرى المقرر عرضه في شهر رمضان 2022 من تأليف محمد عبدالمعطى وإنتاج سينرجى، ويجرى الاستقرار على اسمه النهائي حالياً، حيث بدأ صالح في جلسات العمل مع القائمين على المسلسل ووضع الخطوط العريضة على الشخصيات قبل انطلاق التحضيرات الفعلية.

وتعود ياسمين صبرى إلى الدراما الرمضانية في 2022 بعد غيابها هذا العام، واختارت سيناريو من تأليف محمد عبدالمعطى الذي تعاونت معه في أولى بطولاتها المطلقة خلال مسلسل «حكايتى» في شهر رمضان 2019، وشارك في بطولتة العمل أحمد صلاح حسنى، احمد حاتم، وفاء عامر، أحمد بدير، إسلام جمال وآخرين وإخراج أحمد سمير فرج، وحقق العمل نجاحا كبيرا عند عرضه.

وقدمت ياسمين صبرى آخر أعمالها، مسلسل «فرصة تانية» في شهر رمضان قبل الماضى، معالجة دراما محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل وشارك في بطولته أحمد مجدى، أيتن عامر، هبة مجدى، دياب، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبدالغنى، سارة الشامى، محمد أبوداود، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمر الشناوى، محمد جمعة.

يذكر أن المخرج أحمد صالح ينشغل حالياً بتصوير حدوتة بعنوان «90 يوم» من مسلسل «ورا كل باب» الذي يتم عرضه على قناة الحياة، وهى بطلة نضال الشافعى، دنيا عبدالعزيز، ميمى جمال، وأحمد حلاوة، وهشام إسماعيل، وعفاف رشاد، وذلك بعدما قدم حدوتة «ماريونت» أيضاُ بطولة محمود عبدالمغنى ودينا فؤاد وميرنا نور الدين.

وتواجد المخرج أحمد صالح للعام الخامس على التوالي في دراما رمضان المقبل، حيث قدم على مدار السنوات الماضية مسلسلات «ضل راجل» عام 2021 بطولة ياسر جلال ونور ونرمين الفقى، و«ليالينا 80» عام 2020 بطولة اياد نصار وغادة عادل وصابرين وخالد الصاوى، و«أبوجبل» عام 2019، و«أيوب» عام 2018 بطولة النجم مصطفى شعبان.

المصرى اليوم

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