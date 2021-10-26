انطلاق فعاليات المؤتمر العلمي الثاني للدراسات العليا والبحوث التطبيقيه بجامعة قناة السويس

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انطلقت فاعليات المؤتمر العلمي الثاني للدراسات العليا والبحوث التطبيقيه بمعهد الاستزراع السمكي بجامعة قناة السويس برعاية الدكتور أحمد زكي رئيس الجامعة تحت عنوان إدارة الإستزراع المائي ( الحاضر- الماضى).

وقد افتتحت الدكتورة ماجدة هجرس _ نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث المؤتمر مؤكده أنه يهدف إلى تسليط الضوء على بعض التقنيات والاساليب الحديثه لتنمية وتطوير الثروة السمكية والاستزراع المائى من خلال البحث العلمي والتطوير في مجالات الاستزراع المائى المختلفة وانتقاء الأبحاث المتخصصة في هذا المجال.

وبإشراف الدكتور محمد التابعي على عميد المعهد ورئيس المؤتمر الجلسه والذى أكد خلالها أن المؤتمر يعتمد على العديد من المحاور؛ التقنيات والاتجاهات الحديثة في مجال مكافحة أمراض الاستزراع المائى، التقنيات الحديثة والأساليب الوراثية في إنتاج المفرخات المائية، التطبيقات الجديدة في مجال الغذاء والتغذية في الاستزراع المائى، التنمية المستدامة للثروة السمكية والمصايد الطبيعيه، إستحداث برامج تفريخ وتربية للكائنات المائية وتطوير بروتوكولات رعاية اليرقات وانتاج الزريعة.

وبإشراف تنفيذى الدكتور سامي عبدالملك وكيل المعهد للدراسات العليا والبحوث ومقرر المؤتمر.

وبحضور الدكتور محمد احمد فكري مدرس انتاج المفرخات والدكتورة نهي ابراهيم البنا مدرس بمعهد الاستزراع السمكي ومنسقين المؤتمر.

جدير بالذكر أن لجنه التحكيم تضم محمد عبدالحميد الدناصوري أستاذ فسيولوجي الاسماك المتفرغ بكليه الزراعه جامعه قناه السويس والدكتور سعد زكريا محمد أستاذ اللافقاريات البحرية المتفرغ كليه الزراعه جامعه قناه السويس والدكتورة أمينة على الدسوقي أستاذ قسم الباثولوجيا ووكيل كليه الطب البيطري لشئون التعليم والطلاب.