أخبار عاجلة

وزيرة الثقافة ورئيس الاوبرا يطلقان فعاليات الدورة 30 لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية -
"القرشي" يدشن مبادرات برنامج الخدمات الصحية بينبع الصناعية.. تعرف عليها؟ -
شاهد.. صورتا الملك سلمان وولي العهد تزينان سماء "البوليفارد" مع انطلاق الفعاليات -
محافظ أسوان يشدد على ضرورة الإسراع بإحياء المشروعات المتعثرة -
محمد شريف يتساوى مع كيليان مبابي في قائمة الهدافين ويتفوق على محمد صلاح -
وزير خارجية لبنان: فشلنا في حل الأزمة مع السعودية و الحكومة باقية -
إسهامات متنوعة وابتكارية.. ما الذي قدمته السعودية حيال قضايا المناخ الملحة؟ -
"الغرف التجارية" تنظم لقاءً سعوديًا عُمانيًا لبحث رفع حجم التبادل فوق الـ10 مليارات ريال -
اكتمال عودة الدبلوماسيين والمواطنين الإماراتيين من لبنان -
شاهد .. خارطة "رياض بوليفارد سيتي" ومواقع الفعاليات والخدمات بالمنطقة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

تامر حسني يقرر طرح أغنية «يا فرحة»: لن تنتظر الصيف المقبل

Print
تامر حسني يقرر طرح أغنية «يا فرحة»: لن تنتظر الصيف المقبل تامر حسني يقرر طرح أغنية «يا فرحة»: لن تنتظر الصيف المقبل

لاقتراحات اماكن الخروج

قرر المطرب تامر حسني طرح أغنيته الجديدة «يافرحة» خلال أيام قليلة، ونشر عبر حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديو إنستجرام وكتبت: «يا صباح الفل والحب والتفائل على اغلى ناس، اغنية يا فرحه مش هتستنى تنزل الصيف اللي جاي عشان كدا قررنا نعملكوا فكرة ان شاء الله تعجبكوا وهتنزل قريب اوي اوي اوي وهنفرح بيها الفترة دي مع بعض».
واضاف تامر:«ربنا يحقق لكل واحد فيكوا الفرحه اللي مستنيها يااااااااارب، يا فرحه كلمات والحان تامرحسني، توزيع على فتح الله، تسجيل وهندسة صوت عبدالرحمن شوقي».

معروف أن تامر يعرض له حاليا فيلمه «مش أنا» ويشارك في بطولته الفنان ماجد الكدوانى، سوسن بدر، حلا شيحة، بالاضافة لعدد كبير من الفنانين، الفيلم قصة وسيناريو وحوار تامر حسنى، وإخراج سارة وفيق.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
انطلاق حفل الدورة 30 لمهرجان الموسيقى العربية

انطلاق حفل الدورة 30 لمهرجان الموسيقى العربية

محافظ أسوان يشدد على ضرورة الإسراع بإحياء المشروعات المتعثرة

محافظ أسوان يشدد على ضرورة الإسراع بإحياء المشروعات المتعثرة

محمد شريف يتساوى مع كيليان مبابي في قائمة الهدافين ويتفوق على محمد صلاح

محمد شريف يتساوى مع كيليان مبابي في قائمة الهدافين ويتفوق على محمد صلاح

الرئيس الانتقالي في غينيا يعلن إحالة نحو 1000 عسكري للتقاعد

الرئيس الانتقالي في غينيا يعلن إحالة نحو 1000 عسكري للتقاعد