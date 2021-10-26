تامر حسني يقرر طرح أغنية «يا فرحة»: لن تنتظر الصيف المقبل

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قرر المطرب تامر حسني طرح أغنيته الجديدة «يافرحة» خلال أيام قليلة، ونشر عبر حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديو إنستجرام وكتبت: «يا صباح الفل والحب والتفائل على اغلى ناس، اغنية يا فرحه مش هتستنى تنزل الصيف اللي جاي عشان كدا قررنا نعملكوا فكرة ان شاء الله تعجبكوا وهتنزل قريب اوي اوي اوي وهنفرح بيها الفترة دي مع بعض».

واضاف تامر:«ربنا يحقق لكل واحد فيكوا الفرحه اللي مستنيها يااااااااارب، يا فرحه كلمات والحان تامرحسني، توزيع على فتح الله، تسجيل وهندسة صوت عبدالرحمن شوقي».

معروف أن تامر يعرض له حاليا فيلمه «مش أنا» ويشارك في بطولته الفنان ماجد الكدوانى، سوسن بدر، حلا شيحة، بالاضافة لعدد كبير من الفنانين، الفيلم قصة وسيناريو وحوار تامر حسنى، وإخراج سارة وفيق.