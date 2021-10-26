محافظ الفيوم يتابع اآليات تطوير مصنع جرفس للأعلاف

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عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماعاً مع الأستاذ هاني حجازي رئيس قطاع الإستثمار بالبنك الزراعي المصري، والأستاذ محمود طنطاوي بقطاع التطوير المصرفي بالبنك المركزي، لبحث أليات النهوض وتطوير مصنع جرفس للأعلاف، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمحاسب محمد أبو غنيمة سكرتير عام محافظة الفيوم، والمهندس أيمن عزت سكرتير عام المحافظة المساعد، والأستاذ وسام فرحات مدير إدارة الانتاج بالديوان العام.

أوضح الدكتور محمد التوني معاون محافظ الفيوم والمتحدث الرسمي للمحافظة، أن الإجتماع تناول بحث أفضل الطرق لإعادة تشغيل مصنع جرفس للأعلاف، ودراسة الاستغلال الأمثل تجارياً لواجهة المصنع الممتدة على مساحة 300 متر، من خلال الشراكة مع البنك الزراعي المصري، فضلاً عن مناقشة إعادة النهوض بالمصنع، لزيادة إنتاجيتة وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب، أو فرض بدائل أخرى للاستثمار به.

خلال الاجتماع وجه محافظ الفيوم، مدير إدارة الإنتاج، بتوفير كافة البيانات

عن المصنع، واحتياجات المحافظة من اعلاف الماشية، والدواجن، والمزارع السمكية، وكذا تشكيل مجموعة عمل من القانونيين، والتفتيش المالي والاداري بالديوان العام بالإضافة إلى متخصصين من مديرية الزراعة، والطب البيطري بالمحافظة، وتضم أيضاً متخصصين ماليين وتسوقيين من البنك الزراعي المصري، مع الإستعانة بعدد من السادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، لدراسة احتياجات السوق، ومعدات ومكونات المصنع واعداد تقرير شامل عن المصنع، للعرض على مجلس إدارة المصنع لوضع خطة عمل واضحة وإختيار أنسب الحلول لتنفيذها.

كما وجه المحافظ، بسرعة اختيار مدير مالي وإداري، وتحديد مجموعة عمل محددة لإدارة المصنع، مع دراسة وضع البدائل الإيجابية للاستفادة بأرض المصنع في انشطة استثمارية جديدة، أو زيادة رأس المال بضح استثمارات جديدة.

وأكد محافظ الفيوم، أن أعمال تطوير مصنع جرفس للأعلاف يأتي ضمن خطة المحافظة لإعادة الحياة للمشروعات المتعثرة، ودفع عجلة الإنتاج والتنمية، بما لذلك من عائد إيجابي في تحسين الإقتصاد وتوفير فرص العمل لأبناء المحافظة.

الجدير بالذكر أن مصنع أعلاف الفيوم بجرفس، يأتى على مساحة 25 ألف م2، وتم إنشاؤه عام 1986 برأس مال 5 مليون جنيه، ويضم خط إنتاج علف حيواني وعدد 3 مكبس بطاقة 50 طن لكل مكبس بالوردية الواحدة، ووحدة لاستخلاص وعصر الزيوت، ومخازن لقطع الغيار، وورشة صيانة، فضلاً عن 6 صوامع تخزين خارجية بطاقة 300 طن لكل صومعة.