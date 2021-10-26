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وزيرة الهجرة من بني سويف: نسعى للقضاء على ظاهرة الاستبياع لدى الشباب المصرى للهجرة غير الشرعية

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وزيرة الهجرة من بني سويف: نسعى للقضاء على ظاهرة الاستبياع لدى الشباب المصرى للهجرة غير الشرعية وزيرة الهجرة من بني سويف: نسعى للقضاء على ظاهرة الاستبياع لدى الشباب المصرى للهجرة غير الشرعية

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قالت الدكتورة نبيلة مكرم عبيد وزيرة الهجرة، نسعى للقضاء على ظاهرة الاستبياع الموجودة لدى الشباب الراغب في الهجرة غير الشرعية وذلك من خلال خطة لتدريب الشباب، استعدادا لفتح الأسواق الأوروبية والمحلية، ليصبح لديهم الخبرة للعمل هناك، ووجهت حديثها للشباب قائلة «دولتكم تنمو وبها مشروعات قومية، وتوفر لك فرص للعمل، ودائما مايردد الرئيس في كل لقاءاته أن الشعب المصري صبور ويتحمل كل الأزمات ويقف جنبا.

كانت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، قد أجرت جولة تفقدية خلال زياراتها لبني سويف برفقة الدكتور محمد هاني غنيم محافظ الاقليم، لمتابعة فعاليات البرنامج التدربيي التوعوي الذي يجري تنظيمه ضمن تنفيذ المبادرة الرئاسية «مراكب النجاة» للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية.

وقد بدأ البرنامج التدريبي بعقد محاضرات توعية عن خدمات المركز المختلفة، وخطوات الهجرة لألمانيا من أجل العمل، ومحاضرات توعية بمخاطر الهجرة غير النظامية والبدائل الآمنة، والتي تستمر على مدار خمسة أيام لتطوير المهارات الذاتية من أجل تحسين فرص التوظيف ومن أجل تطوير مهارات إدارة المشروعات الصغيرة.

من جانبهاوجهت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة عميق شكرها لكافة الجهات المتعاونة على تنفيذ البرنامج التدريبي لشباب محافظة بني سويف، وقالت إن محافظة بني سويف تعد أول محافظة يتم بها تنفيذ هذه النوعية من التدريب خارج القاهرة للمركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، حيث نستهدف من هذه البرامج في التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، وكذلك التعريف بالبدائل الآمنة للشباب.

وأضافت الوزيرة أن المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، يلعب دورا مهما في إطار تعاونه مع وزارة الهجرة، لتنظيم الدورات التدريبية لتأهيل الشباب ضمن مبادرة «مراكب النجاة» في المحافظات المصدرة للهجرة غير الشرعية.

وأكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، على دعمه الكامل للبرنامج محفزاً على أهمية التنوع في الموضوعات المستهدفة وأن تكون على نطاق أوسع لتستهدف كافة فئات الشباب، مشددا على الدور الواضح والمميز الذي تقوم به وزارة الهجرة، خاصة مع الاستفادة من كافة أوجه الشراكة والتعاون المثمر داخلياً وخارجياً، مثمناً الدور المحوري الذي تقوم بها الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ في أكثر من مشروع تنموي على أرض محافظة بني سويف.

وأشار غنيم إلى أن البرنامج يتسق مع استراتيجية المحافظة التنموية التي تهدف للدفع بجهود الدولة تحت رعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي لبناء الشخصية المصرية المتكاملة وإيجاد فرص أفضل وإتاحة آفاق أكثر تنوعاً أمام الشباب في مختلف المجالات، مشيدا بعقد تلك الفعاليات التي تهدف إلى التمكين الاقتصادي لشباب الصعيد وتنفيذا لرؤية 2030.

من جانبها، أعربت د.سحر على مديرة المركز المصري الألماني، عن سعادتها ببدء الأنشطة والتدريبات خارج نطاق المركز بالقاهرة، مؤكدة على أن بني سويف هي المحطة الأولى وسوف تليها العديد من الأنشطة والجولات بمحافظات مبادرة «مراكب النجاة» الأخرى.

وأضافت أن برنامج التدريب يعكس ذلك البرنامج التأهيلي الذي يضم عدداً من المحاور الرئيسية والهامة والتي تشمل: التأهيل الوظيفي، الإرشاد المهني، ومهارات التوظيف، بالإضافة لمهارات تأسيس مشروع خاص والتي في مجملها تستهدف تأهيل الشباب وتطوير مهاراتهم لإيجاد فرص عمل أفضل وتنويع مصادر الدخل الخاصة بهم، وتناول البرنامج التوعية وتقديم الدعم لبدء المشروعات للسيدات في مشروعات الافران وتربية الدواجن والخياطة والمفروشات والبقالة، وتربية الاغنام، وغيرها.

وتابعت: «شمل التدريب مفهوم دراسة الجدوى للعملاء المحتملين والسوق الذي يتم البيع فيه، واحتياجاتهن لبدء المشروع وعمل تحليل واف للموقف التسويقي، بطريقة مبسطة، ودراسة ما ينقصهن لبدء المشروعات، تضمن التدريب أمهات معيلات وسيدات ريفيات لديهن مشروعات تناسب البيئة الريفية التي يقطنّ فيها».

وعن رأي الشباب في الهجرة غير الشرعية، أوضح الشباب أنهم سيحرصون على اكتساب المهارات لسوق العمل والتأهل للهجرة الآمنة والبدء في مشروعات صغيرة ومتوسطة في مصر، مثمنين جهود المركز المصري الألماني لحرصه على التدريب والحضور إلى الصعيد لتعريفنا بهذه المهارات

المصرى اليوم

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