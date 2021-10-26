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وزير الإسكان يعقد اجتماعا بمقر جهاز مدينة العلمين الجديدة لمتابعة مشروع "أبراج الداون تاون" بالمدينة

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وزير الإسكان يعقد اجتماعا بمقر جهاز مدينة العلمين الجديدة لمتابعة مشروع "أبراج الداون تاون" بالمدينة وزير الإسكان يعقد اجتماعا بمقر جهاز مدينة العلمين الجديدة لمتابعة مشروع "أبراج الداون تاون" بالمدينة
عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا بمقر جهاز مدينة العلمين الجديدة، لمتابعة مشروع أبراج الداون تاون، بمدينة العلمين الجديدة، والذى تنفذه شركة "cscec" الصينية، على غرار أبراج منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وبتمويل ذاتى من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأوضح الوزير، أن مشروع أبراج الداون تاون بالعلمين الجديدة، يشمل إنشاء 5 أبراج سكنية كاملة التشطيب والخدمات، وتطل الأبراج على بحيرة صناعية، وتضم البرج الأيقونى بارتفاع 250 متراً (68 دورا) بإجمالى مسطحات 465 ألف م2، ومن المقرر أن يتم تنفيذه خلال 45 شهراً، و4 أبراج بارتفاع 200 متر للبرج (56 دورا) بإجمالى مسطحات 320 ألف م2، ومن المقرر أن يتم تنفيذها خلال 39 شهراً.

وأشار وزير الإسكان إلى أن مشروع أبراج الداون تاون، سيخلق منطقة للتنمية بمدينة العلمين الجديدة، تضاهى منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، مؤكداً أن مدينة العلمين الجديدة، هى باكورة المدن الجديدة فى الساحل الشمالى، ولها دور فى جذب الكثافات السكانية، وهى ليست مدينة مصيفية، بل هى مدينة للسكن والإقامة والعمل في كل المجالات (الزراعة - الصناعة - السياحة - الترفيه - الخدمات)، وهى فى المقام الأول مركز إقليمي على مستوى الساحل الشمالي، وسيكون لها دور فى منظومة العمران الساحلى.

المصرى اليوم

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