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بازل يدعم محمد صلاح للفوز بالـ«بالون دور»: أفضل لاعب في العالم

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بازل يدعم محمد صلاح للفوز بالـ«بالون دور»: أفضل لاعب في العالم بازل يدعم محمد صلاح للفوز بالـ«بالون دور»: أفضل لاعب في العالم

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وجه نادي بازل السويسري رسالة إلى لاعبه السابق محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، والذي بدأ مشواره الاحترافي في أوروبا من خلالهم، وانطلق ليصبح أفضل لاعب في العالم حاليًا بشهادة الجميع.

وكتب النادي في تغريدة على صفحته الرسمية بموقع «تويتر» والتي تضمنت صورتين لمحمد صلاح إحداها ظل والأخرى بقميص النادي: «الصورة الظلية لأفضل لاعب في العالم حاليًا.. نحن فخورون بك جدًا.. وبأن مسيرتك العظيمة بدأت معنا».

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وبدأ محمد صلاح مسيرته الاحترافية في أوروبا مع نادي بازل السويسري عام 2012، والذي انتقل إليه من نادي المقاولون العرب، ثم انتقل منه إلى تشيلسي وبعدها فيورنتينا ثم روما، وعاد مرة أخرى لإنجلترا من بوابة ليفربول الذي انتقل إليه عام 2017، ليصل إلى قمة توهجه وتألقه الكروي، ويحفر أسمه بين أساطير النادي بتحطيم أغلب الأرقام القياسية، فضلاً عن تربعه على عرش هدافي أفريقيا في إنجلترا برصيد 107 هدف متفوقًا على دروجبا.

ويتصدر محمد صلاح قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 10 أهداف، بعد مرور 9 جولات، وتمكن في مباراة ليفربول أمام مانشستر يونايتد خلال الجولة الماضية من إحراز هاتريك على ملعب الأولد ترافورد، هو الأول في تاريخ الدوري الإنجليزي على هذا الملعب، وساهم في فوز فريقه بخماسية نظيفة.

المصرى اليوم

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