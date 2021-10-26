أخبار عاجلة

وزيرة الثقافة ورئيس الاوبرا يطلقان فعاليات الدورة 30 لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية -
"القرشي" يدشن مبادرات برنامج الخدمات الصحية بينبع الصناعية.. تعرف عليها؟ -
شاهد.. صورتا الملك سلمان وولي العهد تزينان سماء "البوليفارد" مع انطلاق الفعاليات -
محافظ أسوان يشدد على ضرورة الإسراع بإحياء المشروعات المتعثرة -
محمد شريف يتساوى مع كيليان مبابي في قائمة الهدافين ويتفوق على محمد صلاح -
وزير خارجية لبنان: فشلنا في حل الأزمة مع السعودية و الحكومة باقية -
إسهامات متنوعة وابتكارية.. ما الذي قدمته السعودية حيال قضايا المناخ الملحة؟ -
"الغرف التجارية" تنظم لقاءً سعوديًا عُمانيًا لبحث رفع حجم التبادل فوق الـ10 مليارات ريال -
اكتمال عودة الدبلوماسيين والمواطنين الإماراتيين من لبنان -
شاهد .. خارطة "رياض بوليفارد سيتي" ومواقع الفعاليات والخدمات بالمنطقة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

ماذا بعد؟.. كتاب جديد يناقش أزمات المجتمع والزواج المبكر

Print
ماذا بعد؟.. كتاب جديد يناقش أزمات المجتمع والزواج المبكر ماذا بعد؟.. كتاب جديد يناقش أزمات المجتمع والزواج المبكر

اشترك لتصلك أهم الأخبار

«وماذا بعد»؟ كتاب جديد يتناول بعض من مشكلات المجتمع، معتمدين في ذلك على القصص والحكايات التي تُبين في ثناياها تلك المشكلات، ويتكون الكتاب من 22 قصة، كل واحدة منها تعبر عن التحديات والمشاكل التي يواجهه ويجابهها المجتمع.

وقال الدكتور أحمد الكاشف مؤلف الكتاب، أنه اعتمد على العربية الفصحى على طول السرد في الكتاب وكذلك في الحوار.

وأوضح أن العمل يتصدي لعدد من الأزمات والمشاكل الشائعة مثل قضايا الجهل والزواج المبكر والغرور والانغلاق واللامبالاة، بجانب المرور على مساوئ بعض المدرسين، وغيرهم من الكوارث التي تؤرق وتهدد حياة بعض الناس.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
انطلاق حفل الدورة 30 لمهرجان الموسيقى العربية

انطلاق حفل الدورة 30 لمهرجان الموسيقى العربية

محافظ أسوان يشدد على ضرورة الإسراع بإحياء المشروعات المتعثرة

محافظ أسوان يشدد على ضرورة الإسراع بإحياء المشروعات المتعثرة

محمد شريف يتساوى مع كيليان مبابي في قائمة الهدافين ويتفوق على محمد صلاح

محمد شريف يتساوى مع كيليان مبابي في قائمة الهدافين ويتفوق على محمد صلاح

الرئيس الانتقالي في غينيا يعلن إحالة نحو 1000 عسكري للتقاعد

الرئيس الانتقالي في غينيا يعلن إحالة نحو 1000 عسكري للتقاعد