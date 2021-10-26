ماذا بعد؟.. كتاب جديد يناقش أزمات المجتمع والزواج المبكر

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«وماذا بعد»؟ كتاب جديد يتناول بعض من مشكلات المجتمع، معتمدين في ذلك على القصص والحكايات التي تُبين في ثناياها تلك المشكلات، ويتكون الكتاب من 22 قصة، كل واحدة منها تعبر عن التحديات والمشاكل التي يواجهه ويجابهها المجتمع.

وقال الدكتور أحمد الكاشف مؤلف الكتاب، أنه اعتمد على العربية الفصحى على طول السرد في الكتاب وكذلك في الحوار.

وأوضح أن العمل يتصدي لعدد من الأزمات والمشاكل الشائعة مثل قضايا الجهل والزواج المبكر والغرور والانغلاق واللامبالاة، بجانب المرور على مساوئ بعض المدرسين، وغيرهم من الكوارث التي تؤرق وتهدد حياة بعض الناس.