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يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم لخوض مباراتين من العيار الثقيل في ختام مشواره بالتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 في المرحلة الأولى منها.

ويتصدر منتخب مصر حالياً ترتيب المجموعة السادسة في تصفيات كأس العالم عن قارة إفريقيا برصيد 10 نقاط بعد 4 جولات من 3 انتصارات وتعادل وحيد، ويأتي في المركز الثاني منتخب ليبيا ولديه 6 نقاط.

وتلقى اتحاد الكرة المصري اليوم الثلاثاء اخطارا رسميا من الاتحاد الدولي لكرة القدم يحدد فيه يومي 12 و15 من شهر نوفمبر المقبل موعداً لمباراتي منتخب مصر أمام أنجولا والجابون.

ويعكف البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر حالياً على حضور مباريات الدوري المصري الممتاز بعد انطلاقه رسمياً أمس الاثنين من أجل اختيار أفضل العناصر لمنتخب مصر.

الجدير بالذكر أن منتخب مصر يحتل حاليا المركز السادس أفريقيا في تصنيف الفيفا للمنتخبات وفي المركز الـ44 عالمياً.