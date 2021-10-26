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وزيرة الثقافة ورئيس الاوبرا يطلقان فعاليات الدورة 30 لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية
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الاثنين 01 نوفمبر 2021 08:59 مساءً
"القرشي" يدشن مبادرات برنامج الخدمات الصحية بينبع الصناعية.. تعرف عليها؟
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الاثنين 01 نوفمبر 2021 08:55 مساءً
شاهد.. صورتا الملك سلمان وولي العهد تزينان سماء "البوليفارد" مع انطلاق الفعاليات
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الاثنين 01 نوفمبر 2021 08:55 مساءً
محافظ أسوان يشدد على ضرورة الإسراع بإحياء المشروعات المتعثرة
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الاثنين 01 نوفمبر 2021 08:49 مساءً
محمد شريف يتساوى مع كيليان مبابي في قائمة الهدافين ويتفوق على محمد صلاح
-
الاثنين 01 نوفمبر 2021 08:49 مساءً
وزير خارجية لبنان: فشلنا في حل الأزمة مع السعودية و الحكومة باقية
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الاثنين 01 نوفمبر 2021 08:43 مساءً
إسهامات متنوعة وابتكارية.. ما الذي قدمته السعودية حيال قضايا المناخ الملحة؟
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الاثنين 01 نوفمبر 2021 08:41 مساءً
"الغرف التجارية" تنظم لقاءً سعوديًا عُمانيًا لبحث رفع حجم التبادل فوق الـ10 مليارات ريال
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الاثنين 01 نوفمبر 2021 08:41 مساءً
اكتمال عودة الدبلوماسيين والمواطنين الإماراتيين من لبنان
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الاثنين 01 نوفمبر 2021 08:41 مساءً
شاهد .. خارطة "رياض بوليفارد سيتي" ومواقع الفعاليات والخدمات بالمنطقة
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الاثنين 01 نوفمبر 2021 08:41 مساءً
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RT Arabic (روسيا اليوم)
بلينكن: واشنطن تدين بشدة حل حكومة السودان
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الثلاثاء 26 أكتوبر 2021 01:04 مساءً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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