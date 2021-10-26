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وزير النقل: القيادة السياسية تستهدف تحويل لمركز تجارة عالمي

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وزير النقل: القيادة السياسية تستهدف تحويل مصر لمركز تجارة عالمي وزير النقل: القيادة السياسية تستهدف تحويل لمركز تجارة عالمي

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قال الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل أن الوزراة وضعت خطة شاملة للتحول الرقمى الكامل وميكنة الموانئ وذلك بالتعاون مع العديد من الوزارات والهيئات المشاركة في العمل بالموانئ البحرية والبرية.

وزير النقل:لقيادة السياسية تستهدف تحويل لمركز تجارة عالمى.. و17 الف سفينة عبرت قناة السويس هذا العام

وأضاف الوزير أن الهدف الأكبر هو تحويل مصر إلى مركز للتجارة العالمية واللوجيستيات تنفيذا لتوجيهات الرئيس لخلق محاور نقل ولوجستيات تربط بين الموانئ البحرية والجافة والمناطق اللوجيستية.

كامل الوزير - صورة أرشيفية

جاء ذلك في كلمة «مسجلة» ألقاها اليوم أمام مؤتمر الإتحاد الدولى للجامعات البحرية لعام 2021 «الذي يعقد بمقر الأكاديمية الرئيسى بأبوقير في الإسكندرية وذلك بالتزامن مع الاستعداد للاحتفال باليوبيل الذهبي لتأسيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

وزير النقل:لقيادة السياسية تستهدف تحويل مصر لمركز تجارة عالمى.. و17 الف سفينة عبرت قناة السويس هذا العام

وأكد «الوزير» أن مصر من أوائل الدول التي انضمت للمنظمة البحرية الدولية مشيراً إلى أن مصر تحرص كل الحرص على المشاركة في كافة فعاليات المنظمة مشيراً إلى أن مصر دولة بحرية تتمتع بموقع متميز وسواحل ممتده على تربط البحرين الاحمر والمتوسط تربط بينهما قناة السويس التي تم ازدواجها بقناة جديدة مشيراً إلى ان قناة السويس تلعب دوراً كبيراً في حركة التجارة العالمية، حيث عبرت القناة عام 2021 أكثر من 17 الف سفينة مما يؤكد أهمية موقعها الاستراتيجي.

وزير النقل:لقيادة السياسية تستهدف تحويل مصر لمركز تجارة عالمى.. و17 الف سفينة عبرت قناة السويس هذا العام

واضاف أنه في إطار تطوير وتحديث بيئة العمل داخل الموانىء البحرية لتحويلها إلى موانىء ذكية، تم تفعيل العديد من التطبيقات لتسهيل العمل مثل حجز الشاحنات من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة وتفعيل الفاتورة الموحدة للسفن، والتحصيل الإلكتروني، والربط الآلى لجميع جهات مجتمع الميناء في منظومة واحدة متكاملة وتفعيل منظومة التراكي الآني للسفن بمجرد إخطار الوصول، وتقوم هيئات الموانى بتوفير خدمات الدعم الفنى للتوكيلات الملاحية إلكترونياً.

وزير النقل:لقيادة السياسية تستهدف تحويل مصر لمركز تجارة عالمى.. و17 الف سفينة عبرت قناة السويس هذا العام

وأعرب الفريق كامل الوزير عن سعادته البالغة بالأكاديمية التي وصفها بالصرح العلمي العربي المتميز على أرض مصر كما اثني على ما تقوم به الأكاديمية ودورها في التعاون مع وزارة النقل بوصفها بيت خبرة عربي وذراع فني لجامعة الدول العربية.

المصرى اليوم

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