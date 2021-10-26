سيدة تستولى على بيانات عملاء البنوك واستخدامها في التسوق الإلكتروني بمساعدة زوجها

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تمكنت أجهزة الأمن، اليوم الثلاثاء، من ضبط سيدة استولت على أموال عملاء البنوك، بمساعدة زوجها الهارب، من خلال استخدام بيانات العملاء بعد الاستيلاء عليها بطرق احتيالية، في عمليات شرائية على العديد من مواقع التسوق الإلكتروني.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، تحت إشراف اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، مساعد وزير الداخلية لقطاع لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام سيدة وزوجها بممارسة نشاط إجرامي تخصص في الاستيلاء على أموال عملاء البنوك المختلفة، من خلال الاتصال الهاتفي العشوائي بالمواطنين وإيهامهم بأنهما موظفي خدمة العملاء بالعديد من البنوك العاملة بالبلاد أو شركات الاتصالات، وطلب بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم بزعم تحديث البيانات أو فوزهم بجوائز مالية.

وأضافت التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد عبدالله، مدير مدير الإداره العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقيام المتهمة وزوجها باستخدام البيانات المستولى عليها في عمليات شرائية على العديد من مواقع التسوق الإلكتروني وشراء بضائع ومنتجات تجارية، وقيامهما بإجراء العديد من العمليات لشراء هواتف محمولة، وحتى يكونا بمنأى عن ضبطهما واكتشاف أمرهما يتقابلا مع مندوبي تلك الشركات حال استلامهما البضائع باسم منتحل وأماكن عامة.

بتقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة، تمكنت قوة أمنية من ضبط المتهمة الأولى حال تواجدها بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة وبحوزتها 4 هواتف محمولة من متحصلات نشاطهما الإجرامي، وهاتف محمول بفحصه فنياً تبين احتوائه على دلائل تؤكد نشاطهما تضمنت رسائل نصية مرسلة من شركات التسوق الإلكتروني تحوي أكواد لتنفيذ العمليات الشرائية بتلك الشركات، وصور للعديد من الهواتف المحمولة وأجهزة إلكترونية وإيصالات استلام منسوبة لشركات التسوق الإلكتروني تفيد استلامها الشحنات باسم منتحل، وأرقام مختصرة «الخط الساخن» للعديد من شركات التسوق الإلكتروني، وعلب كرتونية منسوبة للعديد من تلك الشركات.

بمواجهتها اعترفت بنشاطها الإجرامي بالاشتراك مع المتهم الثاني.

تحرر محضر بالواقعة وتكثف المباحث الجهود لضبط المتهم الهارب.