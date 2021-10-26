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تعاون بين «قومي المرأة» بالمنيا وجامعة «دراية» لعلاج سيدات من مشاكل الولادة المتكررة (صور)

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تعاون بين «قومي المرأة» بالمنيا وجامعة «دراية» لعلاج سيدات من مشاكل الولادة المتكررة (صور) تعاون بين «قومي المرأة» بالمنيا وجامعة «دراية» لعلاج سيدات من مشاكل الولادة المتكررة (صور)

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قدمت «جامعة دراية» بالمنيا، جلسة علاجية جديدة، لنحو 39 سيدة من المقيمات بالقري، وذلك تطبيقًا للتعاون المشترك بين فرع المجلس القومي للمرأة بالمنيا، بإشراف مقررة الفرع، الدكتورة منال أبوسمرة، وجامعة دراية من جهة أخرى.

علاج سيدات من مشاكل صحية نتيجة الولادة المتكررة

وأوضحت إدارة الإعلام بفرع المجلس القومي للمرأة بالمنيا، أن السيدات المستهدفات بالعلاج جميعهن من المقيمات بقرية «كوم المحرص»، غرب مركز أبوقرقاص.

علاج سيدات من مشاكل صحية نتيجة الولادة المتكررة

وأوضحت نفس المصادر أن جلسة العلاج سبقها عقد جلسة توعوية، في صورة ندوة صحية للسيدات اللاتي يعانين من مشاكل صحية نتيجة الولادات المتكررة«، وكان من أهم نتائج الندوة الاتفاق على علاج السيدات مجانا بجامعة»دراية«لتوافر الاجهزة الطبية، وطبقا لأولوية الحالة الصحية للسيدات.

علاج سيدات من مشاكل صحية نتيجة الولادة المتكررة

و تحدد للجلسات أيام الاثنين والأربعاء والسبت من كل أسبوع طوال شهر أكتوبر

ولحين الشفاء التام لتلك الحالات، كما تقرر أن ترسل الجامعة حافلة ركاب لتنقلهن ذهابا وايابا بمرافقة رائدات المجلس حرصا عليهن.

المصرى اليوم

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