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«شباب ورياضة الأقصر»: دورات متخصصة لتدريب الشباب على الدهانات وصناعة «النول»

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«شباب ورياضة الأقصر»: دورات متخصصة لتدريب الشباب على الدهانات وصناعة «النول» «شباب ورياضة الأقصر»: دورات متخصصة لتدريب الشباب على الدهانات وصناعة «النول»

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أعلنت مديرية الشباب والرياضة بالأقصر (إدارة المشروعات وتدريب الشباب ) عن تنفيذ دورة تدريبية مهنية في ( صناعة النول ) ودورة تدريبية في مجال ( الدهانات ) لمدة خمسة ايام متتالية تبدأ من اليوم وحتى الأحد المقبل، ويكون الاشتراك للشباب والفتيات اعضاء مراكز الشباب الفئة العمرية من 18 سنة إلى 35 سنة.

ويتضمن البرنامج التدريبي صناعة النول، التنفيذ بمركز شباب منشية النوبة، والتعريف بالصناعة وتحضير الأدوات وطريقة التصميم والانتاج من خلال ورش عمل متعددة في البرنامج التدريبي بحضور مدربين معتمدين في هذه الصناعة.. كما سيتم عقد تدريب مهنة الدهانات، لتنفيذ بمركز شباب الحبيل، وتدريب الشباب المشاركين على الأسس التي تقوم عليها أعمال الدهانات وخطوات الدهان وتحضير البويات وطريقة الاستخدام، بجانب تدريب المشاركين على الطرق الصحيحة في استخدام ادوات الدهانات.

وأكدت الشباب والرياضة بالاقصر في بيان رسمى ان الدورة مجانية، وسوف يتم صرف مبلغ 10 جنيهات عن اليوم الواحد للمشارك تصرف بعد انتهاء الدورة وحضور ايام الدورة كاملة، كما سيتم الحصول على شهادة تقدير للمشارك.

المصرى اليوم

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