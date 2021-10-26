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منظمات فلسطينية تثير أزمة بين واشنطن وتل أبيب

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منظمات فلسطينية تثير أزمة بين واشنطن وتل أبيب منظمات فلسطينية تثير أزمة بين واشنطن وتل أبيب

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قالت قناة «كان» العبرية صباح يوم الثلاثاء، إنّ «تبادل الاتهامات بين واشنطن وإسرائيل حول ادراج (6) مؤسسات فلسطينية على قائمة الإرهاب لا زال مستمراً».

وأكدت القناة العبرية عبر موقعها الإلكتروني، أنّه «لا يزال اعلان إسرائيل إدراج ست مؤسسات تابعة للجبهة الشعبية على قائمة الإرهاب يشكل مصدر خلاف بين واشنطن وإسرائيل.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الامريكية «نيد برايس» ليلة الاثنين، أن «واشنطن لم تتلق اخطارًا دقيقاً ومحددًا من إسرائيل، بنيتها الاقدام على هذه الخطوة قائلاً: إن واشنطن تتوقع احاطتها علماً بتفاصيل أوفى عنها من الوفد الإسرائيلي».

وكان مصدر أمني، أكد السبت الماضي، أن إسرائيل أبلغت واشنطن مسبقاً بعزمها تصنيف المؤسسات الفلسطينية الست منظمات ارهابية باعتبارها جزءا من تعمل تحت غطاء منظمات المجتمع المدني على الحلبة الدولية، هي: الضمير والحق والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فرع فلسطين، واتحاد لجان العمل الزراعي، ومركز بيسان للبحوث والانماء واتحاد لجان المرأة العربية«.

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