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إنقاذ حياة مولودة غير مكتملة الوزن والنمو بمستشفى «إيزيس التخصصي»

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إنقاذ حياة مولودة غير مكتملة الوزن والنمو بمستشفى «إيزيس التخصصي» إنقاذ حياة مولودة غير مكتملة الوزن والنمو بمستشفى «إيزيس التخصصي»

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اعلنت الرعاية الصحية بالاقصر، نجاح الفريق الطبي المتميز، بقسم الرعاية المركزة للأطفال وحديثي الولادة، بمستشفي «إيزيس التخصصي»، من إنقاذ حياة مولودة غير مكتملة الوزن والنمو، حيث تم وضعها بعد حدوث إجهاض للأم في الأسبوع السادس والعشرين، وعانت المولودة من صعوبة شديدة في التنفس، نظرًا لعدم اكتمال نمو الرئتين، فقد قام الفريق الطبي المدرب على أعلى مستوى بمتابعة حالة المولودة، والتعامل معها بمهارة على مدار 74 يوما، ليصل وزنها من 550 جم إلى 1625جم، مع تحسن واستقرار حالة المولودة الصحية، وقبولها الرضاعة.

فيما وجه الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، كل الشكر والتقدير لجميع لجميع الأطقم الطبية بمستشفى «إيزيس التخصصي» بالأقصر، مثمنًا تفانيهم في العمل وجهدهم العظيم لإنقاذ حياة المولودة التي استمرت داخل حضانة المستشفى تحت الملاحظة الدقيقة، لمدة تجاوزت الشهرين.

وأكد أن مستشفى إيزيس التخصصي بالأقصر، يُعد مركزاً متكاملاً لتقديم خدمات الأمومة والطفولة، ليكون أول مستشفى متخصص في النساء والولادة ورعاية الأطفال المبتسرين، لخدمة أهالينا بجنوب الصعيد.

المصرى اليوم

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