محافظة الجيزة: ضبط ومصادرة 2600 حالة إشغال متنوعة

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قام القطاع الشمالي وقطاع منشأة البكاري وكفر غطاطي بشن حملة إشغالات استهدفت شوارع المريوطية، فيصل، عمرو بن العاص، المطبعة فيصل، الطالبية بكفر طهرمس، الأربعين، كعبيش، المنشية، الريحاني، نبيل طه، تم فيها رفع كل التعديات والإشغالات على حرم الطريق ورفع كل الإشغالات من المحلات والمقاهي المخالفة للتعليمات وفروشات الباعة الجائلين والقضاء نهائيًا على المظاهر العشوائية والمخالفات.

وأسفرت الحملة عن ضبط ومصادرة 2600 حالة إشغال متنوعة ما بين كراسي واستاندات وشيش وفاترينات وثلاجات وعربات لباعة جائلين، كما تم مصادرة تروسيكل بشارع فتحي شرابي بالمجزر الآلي لإلقائه القمامة بمحيط الشارع وأيضًا مصادرة عربة كارو كانت تقوم بأعمال فرز للقمامة بشارع مسجد التوحيد المجزر وعلى الفور تم التعامل معهم من قبل إدارة الرصد والمتابعة بالحي، وتم مصادرة المضبوطات وإيداعها بمخازن الحي، وتحرير محاضر للمخالفين، واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيالهم.