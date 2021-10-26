المحافظ: الخريطة الإنشائية بكفر الشيخ ستتغير خلال الـ6 أشهر المقبلة

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أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تعددت المشروعات القومية بالمحافظة ووصلت نسبة تشغيل العاملين بها من عمال ومهندسين وفنيين إلى 80% من أبناء محافظة كفر الشيخ سواء مزرعة غليون السمكية أو مشروع الرمال السوداء إضافة لشركة كهرباء البرلس العملاقة، بالإضافة للاستعانة بأبناء المحافظة في إنشاء التجمعات السكنية الثلاثة.

وقال المحافظ خلال انعقاد مجلس عمداء جامعة كفر الشيخ برئاسة الدكتور عبدالرزاق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، الثلاثاء، إنه خلال الـ6 أشهر المقبلة ستتغير الخريطة بكفر الشيخ من خلال الإنشاءات الجارية سواء التجمعات السكانية الثلاثة غرب وشرق العاصمة، إضافة للطرق والمحاور الجديدة، وامتداد الجامعة، والمدارس الجديدة الخاصة والدولية وغيرهم من المشروعات الخدمية والتي ستحول مستقبل المحافظة لمستقبل واعد بفضل الله وتوجيه القيادة السياسية.

جاء ذلك خلال انعقاد مجلس عمداء جامعة كفر الشيخ برئاسة الدكتور عبدالرزاق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، وحضور الدكتور حسن يونس، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور رضا صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد عبدالعال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه يوجه الدعوة لرئيس الجامعة ونوابه وعمداء الكليات لزيارة مبنى المحافظة، لتفقد أعمال التطوير التي شهدها الديوان سواء وحدة الجيومكانية ومركز التدريب، والتخطيط العمراني، إضافة لجولة لمتابعة المشروعات الخاصة بالإسكان والمحاور وطريق كفر الشيخ دسوق المزدوج وشبكات الطرق، وربط التجمعات السكنية الثلاثة بطريق محوري، مؤكداً أن المحافظة تعتمد على خريجي جامعة كفر الشيخ، وتستعين بهم في كافة المجالات، وهذا ما حدث في العديد من الإدارات بالمحافظة سواء وحدة الجيومكانية والتخطيط العمراني وإدارة التدريب وغيرهم.

وقال إن مبادرة حياة كريمة التي وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بقرى مطوبس ال18 و187 تابع تشهد أعمال جارية في كافة القطاعات سواء الصرف الصحي أو تحسين مياه الشرب، وإنشاء مدارس ومراكز شباب ومجمعات حكومية وغيرهم، وسيتم توصيل الغاز الطبيعي من محافظة البحيرة لقرى مطوبس، مؤكداً أن أهالي مطوبس يعانون من سوء الخدمات عبر السنوات الماضية، وتغيرت نظرتهم عندما رأوا وتابعوا المشروعات الجاري انشاؤها، فعبروا عن سعادتهم بالنقلة النوعية التي ستشهدها قراهم، مشيراً أن عدد المشروعات التي تم البدء بها بقرى مطوبس128 مشروعا متنوعا.

محافظ كفر الشيخ

محافظ كفر الشيخ