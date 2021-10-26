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«عربية النواب»: إلغاء «الطوارىء» رسالة بأن انتصرت في معركة الارهاب

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«عربية النواب»: إلغاء «الطوارىء» رسالة بأن مصر انتصرت في معركة الارهاب «عربية النواب»: إلغاء «الطوارىء» رسالة بأن انتصرت في معركة الارهاب

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قال النائب يسري المغازي رئيس لجنة الشؤون العربيه بمجلس النواب،إن قرار الرئيس بإلغاء مد حالة الطوارىء، بجميع أنحاء البلاد لأول مرة منذ سنوات، يمثل رسالة للداخل والخارج بانتصار في معركتها ضد الإرهاب والتطرف وعدم حاجتها لوجود قانون للطوارىء.

واضاف رئيس لجنة الشؤون العربيه في تصريحات له اليوم الثلاثاء، أن إلغاء مد قانون الطوارىء يعنى تحقيق الانتصار والنجاح في الوصول بالبلد، إلى الأمن والاستقرار، والمضى بثبات نحو بناء الجمهورية الجديدة، مؤكدا ان القرار سوف تترتب عليه نتائج كبرى على كافة المستويات الوطنية والإقليمية والدولية ويؤكد أن مصر تسير للأمام، كما يتسق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أعلنتها مصر قبل أسابيع قليلة.

ووصف «المغازي» قرار الرئيس بالشجاع، ويأتي في توقيت حساس للغاية، ويؤكد للجميع تقدم مصر وانطلاقها للمستقبل بكل قوة وانعدام الحاجة لقوانين استثنائية.

جدير بالذكر، أن الرئيس السيسي قال في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، إن مصر باتت بفضل شعبها العظيم ورجالها الأوفياء، واحة للأمن والاستقرار في المنطقة، ولذا تم إلغاء مد قانون الطوارىء، ولا ننسى شهداءنا الأبطال الذين لولاهم ما كنا نصل إلى الأمن والاستقرار

المصرى اليوم

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