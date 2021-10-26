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الهيئة البرلمانية لـ«حماة وطن» تعليقا قرار إلغاء الطوارئ: «الدولة تجاوزت مخاطر الإرهاب»

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الهيئة البرلمانية لـ«حماة وطن» تعليقا قرار إلغاء الطوارئ: «الدولة تجاوزت مخاطر الإرهاب» الهيئة البرلمانية لـ«حماة وطن» تعليقا قرار إلغاء الطوارئ: «الدولة تجاوزت مخاطر الإرهاب»

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وصفت الهيئة البرلمانية لحزب حماة وطن بمجلس النواب، قرار الرئيس السيسى بإنهاء حالة الطوارئ بـ«التاريخي والعظيم»، وله دلالات مهمة وويبعث برسائل عديدة للداخل وللخارج للمصريين وللمجتمع الدولى.

وقالت الهيئة، في بيان أصدرته، اليوم الثلاثاء، أن القرار الرئاسى هو بمثابة اعلان إلى المصريين والعالم بأن الدولة المصرية تجاوزت مخاطر الإرهاب وانتصرت عليه وتمكنت من إعادة بناء نفسها وقوتها، وأصبحت قادرة على فرض الاستقرار وحراسة أمن المصريين.

وشددت الهيئة، على أن الرسالة التي أكدها قرار الرئيس ستنعكس الخير الكثير على الاقتصاد المصري وسيكون لها مردود عالى على تفق الاستثمارات الأجنبية إلى ، لافتة إلى أن القرار خطوة هامة في طريق الديمقراطية والدخول بمصر إلى الجمهورية الجديدة وبناء الدولة المدنية الحديثة والديمقراطية.

وأكدت الهيئة، إن هذا القرار لقى ارتياحا كبيرا وواسع النطاق من جميع المصريين بمختلف انتماءاتهم واتجاهاتهم السياسية والحزبية وأن الرئيس السيسى اتخذ هذا القرار في التوقيت المناسب خاصة بعد النجاحات الكبيرة وغير المسبوقة التي حققها صقور وابطال قواتنا المسلحة المصرية الباسلة والشرطة الوطنية في هزيمة وسحق الارهاب والارهابيين في جميع انحاء البلاد .

ولفت الهيئة‘ إلى أن اصطفاف الشعب مع مؤسسات الوطن وتضحيات شهداءنا الأبطال هما أصحاب الفضل في رسم خريطة الجمهورية الجديدة المستقرة والبالغة أعلي درجات الأمن والأمان، مؤكدة على أن هذا القرار يتمشى مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان لتعزيز الحريات العامة .

المصرى اليوم

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