فريدة الشوباشي: لدينا رئيس يقدر المرأة ويجب التخلص من الفكر الظلامي

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علقت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي عضو مجلس النواب، على كلمة الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، أمام المجلس القومي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، حول تمكين المرأة المصرية في شتى المجالات.

وقالت «الشوباشي» خلال تصريحات تلفزيونية لقناة «إكسترا نيوز» الثلاثاء، إن حديث الدكتور مايا مرسي يستحق الاحترام، لأنها تتحدث على أرض الواقع، ولا تتحدث بالشعارات، لافتة إلى أهمية دور «مرسي» والإعلام وكل أفراد المجتمع في التخلص من الفكر الظلامي تجاه المرأة والذي يشل نصف المجتمع.

أضافت: «مصر تعيش خلال الفترة الراهنة عصر ثورة 30 يوليو العظيمة التي لعبت فيها المرأة دور كبيرة»، مؤكدة على دور الرئيس عبدالفتاح السيسي في تمكين المرأة «أجمل شيء في المرحلة التي نعيشها هو أن لدينا رئيس يقدر المرأة».