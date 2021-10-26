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نيقولا معوض يستعد لتصوير فيلم الرعب «الجدران»

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نيقولا معوض يستعد لتصوير فيلم الرعب «الجدران» نيقولا معوض يستعد لتصوير فيلم الرعب «الجدران»

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يستعد الفنان نيقولا معوض، لتصوير فيلم الرعب «جدران»، للمخرج محمد بركة، وهو تأليف أحمد الدهان، وهيثم الدهان، وتشاركه النجمة درة بالفيلم.

كما يُعرض لـ «نيقولا» حاليًا مسلسل «ع الحلوة والمرة» والذي تصدر تريند منصة شاهد Vip، لأكثر من مرة خلال عرضه.

وقدم «نيقولا» مؤخرًا فيلم «ماكو» في أولى تجاربه السينمائية، والذي حقق نجاحًا جماهيريًا على منصات التواصل الاجتماعي، وحققت إيراداته أكثر من 15 مليون جنيه.

وانتهى أيضًا من تصوير دوره في الفيلم الأميركي «His Only Son» للمخرج الكبير لجورج ميلر، الحائز على أوسكار، والمنتظر اطلاقه قريبًا، والمقرر عرضه في نهاية العام أو بداية العام المقبل.

يذكر أن نيقولا معوض شارك مع زوجته مؤخرا في حضور فعاليات مهرجان الجونة السينمائي الدولي، وخطف الثنائي الأنظار بعدد من الإطلالات المميزة.

المصرى اليوم

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