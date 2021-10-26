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ضبط 21 قضية إتجار فى المواد المخدرة خلال 24 ساعة

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ضبط 21 قضية إتجار فى المواد المخدرة خلال 24 ساعة ضبط 21 قضية إتجار فى المواد المخدرة خلال 24 ساعة

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قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بتوجيه حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى إستهدفت دائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.. أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية منها "ضبط 8 قطع سلاح نارى وأبيض ، وعدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة.. بحوزة (6) متهمين"و ضبط 21 قضية إتجار فى المواد المخدرة ، ضُبط خلالها "كميات من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة بحوزة 23 متهم "لـعدد 11 منهم معلومات جنائية".

المصرى اليوم

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