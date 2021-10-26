أخبار عاجلة

"القرشي" يدشن مبادرات برنامج الخدمات الصحية بينبع الصناعية.. تعرف عليها؟ -
شاهد.. صورتا الملك سلمان وولي العهد تزينان سماء "البوليفارد" مع انطلاق الفعاليات -
محافظ أسوان يشدد على ضرورة الإسراع بإحياء المشروعات المتعثرة -
محمد شريف يتساوى مع كيليان مبابي في قائمة الهدافين ويتفوق على محمد صلاح -
وزير خارجية لبنان: فشلنا في حل الأزمة مع السعودية و الحكومة باقية -
إسهامات متنوعة وابتكارية.. ما الذي قدمته السعودية حيال قضايا المناخ الملحة؟ -
"الغرف التجارية" تنظم لقاءً سعوديًا عُمانيًا لبحث رفع حجم التبادل فوق الـ10 مليارات ريال -
اكتمال عودة الدبلوماسيين والمواطنين الإماراتيين من لبنان -
شاهد .. خارطة "رياض بوليفارد سيتي" ومواقع الفعاليات والخدمات بالمنطقة -
الرئيس الانتقالي في غينيا يعلن إحالة نحو 1000 عسكري للتقاعد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

الداخلية تنظم ندوة دينية تثقيفية بمناسبة الإحتفال بالمولد النبوى الشريف

Print
الداخلية تنظم ندوة دينية تثقيفية بمناسبة الإحتفال بالمولد النبوى الشريف الداخلية تنظم ندوة دينية تثقيفية بمناسبة الإحتفال بالمولد النبوى الشريف

اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظم قطاع قوات الأمن ندوة دينية تثقيفية، للمجندين بالإدارة العامة لتدريب قوات الأمن والإدارة العامة لشئون المجندين بمناسبة الإحتفال بذكرى المولد النبوى الشريف حاضر فيها فضيلة الأستاذ الدكتور أسامة إسماعيل كبير مفتشى الدعوة بوزارة الأوقاف.

وقد دارت فعاليات الندوة حول التأكيد على سماحة الدين الإسلامى ووسطيته وضرورة التحلى بالفكر الواعى المستنير المبنى على الإنتماء الحقيقى للوطن، وكذا أهمية رسالة الدفاع عن الوطن وتوفير الحماية لجميع المواطنين.. وفى نهاية الندوة إستمع فضيلته إلى أسئلة عدد من المجندين وأجاب عليها.

مشيراً إلى إن ما دار من مناقشات خلال الندوة يؤكد على تمتع المجندين بقدر ملموس من الثقافة والمعرفة والوعى الدينى ..مثمناً الجهود التي يبذلها رجال الشرطة في سبيل حفظ أمن وإستقرار الوطن.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
محافظ أسوان يشدد على ضرورة الإسراع بإحياء المشروعات المتعثرة

محافظ أسوان يشدد على ضرورة الإسراع بإحياء المشروعات المتعثرة

محمد شريف يتساوى مع كيليان مبابي في قائمة الهدافين ويتفوق على محمد صلاح

محمد شريف يتساوى مع كيليان مبابي في قائمة الهدافين ويتفوق على محمد صلاح

الرئيس الانتقالي في غينيا يعلن إحالة نحو 1000 عسكري للتقاعد

الرئيس الانتقالي في غينيا يعلن إحالة نحو 1000 عسكري للتقاعد

هنية لتبون: شعبنا يقتبس من بطولات الجزائريين معاني المقاومة والصمود

هنية لتبون: شعبنا يقتبس من بطولات الجزائريين معاني المقاومة والصمود