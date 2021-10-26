الداخلية تنظم ندوة دينية تثقيفية بمناسبة الإحتفال بالمولد النبوى الشريف

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نظم قطاع قوات الأمن ندوة دينية تثقيفية، للمجندين بالإدارة العامة لتدريب قوات الأمن والإدارة العامة لشئون المجندين بمناسبة الإحتفال بذكرى المولد النبوى الشريف حاضر فيها فضيلة الأستاذ الدكتور أسامة إسماعيل كبير مفتشى الدعوة بوزارة الأوقاف.

وقد دارت فعاليات الندوة حول التأكيد على سماحة الدين الإسلامى ووسطيته وضرورة التحلى بالفكر الواعى المستنير المبنى على الإنتماء الحقيقى للوطن، وكذا أهمية رسالة الدفاع عن الوطن وتوفير الحماية لجميع المواطنين.. وفى نهاية الندوة إستمع فضيلته إلى أسئلة عدد من المجندين وأجاب عليها.

مشيراً إلى إن ما دار من مناقشات خلال الندوة يؤكد على تمتع المجندين بقدر ملموس من الثقافة والمعرفة والوعى الدينى ..مثمناً الجهود التي يبذلها رجال الشرطة في سبيل حفظ أمن وإستقرار الوطن.