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نظمت الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب بوزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالأقصر فعاليات برنامج القيادات الشابة ـ مصر ٢٠٢١: معسكرات الابتكار المجتمعي وذلك بالتعاون مع مؤسسة «سوريانا ومركز دندرة الثقافي»، لمدة اسبوع بمشاركة عدد (40) شاب وفتاة من محافظة الأقصر، بحضور ،جيهان عبداللطيف مدير إدارة التدريب والمشروعات الشباب بالمديرية وبحضور، ولاء محمود عبدالرحيم منسق المشروع وكذلك أحمد زين العابدين، علاء عبدالحفيظ من العاملين بإدارة التدريب ومشروعات الشباب بالمديرية، والمدرب / سعيد أحمد مغازي مدرب المهارات الحياتية بالشباب والرياضة.

ويهدف معسكر الابتكار إلى تصميم حلول مختلفة ومبتكرة لمشاكل موجودة في مجتمعاتنا لخدمة #أهداف_التنمية_المستدامة ورؤية مصر 2030.

يذكر أن برنامج القيادات الشابة هو برنامج إقليمي يهدف إلى بناء جيل من القادة الشباب والمفكرين والمبدعين وصانعي التغيير في المنطقة العربية وتهيئة بيئة للشباب والبنات في المنطقة العربية تمكنهم أن يزدهروا كفاعلين في المجتمع، وتمكينهم من تسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة من خلال القيادة، والابتكار الاجتماعي، وتنظيم المشاريع، والتكنولوجيا.

يقام البرنامج تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وتحت إشراف اللواء / إسماعيل الفار رئيس الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب بوزارة الشباب والرياضة، ونانيس الناقوري- مدير عام الادارة العامة للمشروعات بوزارة الشباب والرياضة، وتحت إشراف صلاح رشوان مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالأقصر.