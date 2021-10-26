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جنايات شبرا تقضي باستمرار حبس «حدث» 45 يومًا هتك عرض طفل في القليوبية

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جنايات شبرا تقضي باستمرار حبس «حدث» 45 يومًا هتك عرض طفل في القليوبية جنايات شبرا تقضي باستمرار حبس «حدث» 45 يومًا هتك عرض طفل في القليوبية

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قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، برئاسة المستشار سامح عبدالحكم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشار عبدالرحمن صفوت الحسيني، والمستشار محمود خليل، وأمانة سر أشرف حسن، استمرار حبس حدث يبلغ من العمر 15 عامًا مدة 45 يومًا على ذمة التحقيقات بتهمة هتك عرض طفل يبلغ من العمر خمسة سنوات.

تعود الواقعة عندما تلقت مديرية امن القليوبية بلاغا من والدة الطفل المجنى عليه حيث قررت في بلاغها أنها كانت بمسكنها منشغلة ببعض الأمور المنزلية بينما كان نجلها يلعب أمام المنزل وحين عودته فوجئت به في حالة غير طبيعية ويبدو عليه علامات الارتباك وعندما استفسرت منه عن حالته قرر لها أن جارهم في المسكن المقابل قام باستدراجه لمسكنه والتعدي عليه جنسيا فقامت على الفور بالتوجه لديوان مركز شرطة قليوب ومعها البنطال الخاص بنجلها وعليه آثار تلوثات منوية.

واستمعت النيابة للأم وللمجني عليه والذي روى تفاصيل الواقعة وأكد ما جاء على لسان والدته وفي أحد الأكمنه ألقى القبض على المتهم وبمواجهة أقر بارتكابه الواقعة وشرح كيفية استدراجه للمجني عليه وقيامه بهتك عرضه تفصيلا بالتحقيقات.

وقررت النيابة تحريز البنطال الخاص بالمجني عليه والملابس الداخلية الخاصة بالمتهم وعرضها رفقة المجني عليه على الطب الشرعي لمضاهاة السائل المنوي الموجود على ملابس المجني عليه بالمتهم، وقررت النيابة حبس المتهم، وإحالته للمحاكمة، فقررت المحكمة استمرار حبس المتهم 45 يومًا على ذمة التحقيقات.

المصرى اليوم

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