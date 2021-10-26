ضبط متهم بتجارة النقد الاجنبى فى كفر الشيخ

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطنى من ضبط صاحب محل ملابس جاهزة، مقيم بدائرة مركز شرطة البرلس بمحافظة كفرالشيخ لقيامه بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية بأسعار السوق السوداء، متخذاً من مدينة كفرالشيخ مسرحاً لمزاولة نشاطه المؤثم .

بتقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن كفرالشيخ تم إستهدافه وأمكن ضبطه بدائرة قسم شرطة أول كفرالشيخ حال تعامله فى النقد الأجنبى خارج نطاق المصارف المعتمدة.. وبحوزته (مبالغ مالية "عملات أجنبية ومحلية