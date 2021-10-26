ضبط عاطل لتسببه فى وفاة شخص عقب تعديه عليه بالضرب بسبب الخلافات

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت وزارة الداخلية ملابسات بلاغ لقسم شرطة الزيتون في القاهرة من (أحد المواطنين) بتضرره من (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم) لتسببه في وفاة (شقيقه بالمعاش، ومقيم بذات العنوان، توفى أثناء إسعافه بأحد المستشفيات نتيجة هبوط حاد بالدورة الدموية وتوقف عضلة القلب) إثر تعديه عليه بالسب حال تواجدهما بالمنطقة سكنهما وصفعه ودفعه مما أدى إلى سقوطه أرضاً وشعوره بحالة إعياء بسبب خلافات سابقة بينهما.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة وأن المشكو في حقه وراء إرتكابها، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.