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عمر كمال يكشف عن بوستر «ضيعنا» مع عبدالباسط حمودة

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عمر كمال يكشف عن بوستر «ضيعنا» مع عبدالباسط حمودة عمر كمال يكشف عن بوستر «ضيعنا» مع عبدالباسط حمودة

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قرر المطرب عمر كمال خوض أول تجاربه في إنتاج الاغاني بأغنية تحت عنوان «ضيعنا» وهي عبارة عن ديو يجمعه بالمطرب الكبير عبدالباسط حمودة، وانتهى بالفعل من تصويرها على طريقة الفيديو كليب قبل سفره إلى إسبانيا لإحياء حفل موسيقى للجالية العربية.

«ضيعنا» من توزيع إسلام شيبسى، ومن المقرر طرحه خلال الأيام المقبلة، عبر قناة عمر على موقع الفيديوهات يوتيوب، وعبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وينتظر «عمر» عرض حلقة قد انتهى من تسجيلها مع الإعلامي عمرو الليثي ببرنامج «واحد من الناس»، من المقرر أن ترى النور قريبًا عبر شاشة قناة الحياة يكشف خلالها عن كل مشاريعه الجديدة.

المصرى اليوم

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