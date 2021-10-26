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«قريب هنفرح مع بعض».. تامر حسني يكشف عن مفاجأة لجمهوره

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«قريب هنفرح مع بعض».. تامر حسني يكشف عن مفاجأة لجمهوره «قريب هنفرح مع بعض».. تامر حسني يكشف عن مفاجأة لجمهوره

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قال الفنان تامر حسني، عن أغنيته الجديدة «يا فرحة»، إنه لن يستطيع الانتظار حتى يتم طرحها في موسم الصيف، مؤكدًا أنها سيتم تقديمها قريبًا وأنهم يستعدون لفكرة جيدة ستنال إعجاب جمهوره.

وشارك «تامر» متابعيه عبر حسابه على «انستجرام» قائلاً: «يا صباح الفل والحب والتفائل على أغلى الناس، أغنية يا فرحة مش هستنى تنزل الصيف اللي جاي عشان كدا قررنا نعملكوا فكرة إن شاء الله تعجبكوا وهتنزل قريب أوي أوي أوي، وهنفرح بيها الفترة دي مع بعض، وربنا يحقق لكل واحد فيكوا الفرحة اللي مستنيها ياااااااارب«.

ووجه «تامر» مؤخرًا، عبر خاصية الأستوري، كلمة للمونتير عمرو عاكف وصورة تجمعهما، معلقًا عليها : «يا عمرو يا حبيبي أنت إنسان محترم وفنان كبير وتستحق كل التقدير والاحترام عشان مجتهد وعرفت في وقت قليل توصل في مجالك للمستوى العالمي»، مشيدًا بموهبته في الجرافيك والمونتاج، وذلك بعدما أعلن «عاكف» عن تعاون جديد يجمعه مع الفنان بعد نجاح فيلم «مش أنا».

المصرى اليوم

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