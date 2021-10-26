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محمد عبد الرحمن : فخور بتكريمي من مهرجان شرم الشيخ في دورة سميحة أيوب

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محمد عبد الرحمن : فخور بتكريمي من مهرجان شرم الشيخ في دورة سميحة أيوب محمد عبد الرحمن : فخور بتكريمي من مهرجان شرم الشيخ في دورة سميحة أيوب

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يحصل النجم محمد عبدالرحمن على تكريم خاص في الدورة السادسة من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، وذلك بحصوله على درع المهرجان الشبابي في دورة تحمل اسم سيدة المسرح العربي سميحة أيوب، في دورته المقبلة ، وهو ماكشفت عنه إدارة المهرجان ، وذلك في حضور رئيس اللجنة العليا للمهرجان محمد صبحي، ومؤسس المهرجان ومديره مازن الغرباوي، والمدير العام للمهرجان إنجي البستاوي.

وعبّر محمد عبدالرحمن عن سعادته بحصوله على ذلك التكريم وقال «سعيد وفخور بحصولي على هذا التكريم من المهرجان في دورة سيدة المسرح العربي سميحة أيوب، وأتمنى أن يُلاقي هذا المهرجان النجاح والتميز، ومثلما حضرت هذه الدورة، انتظروني الدورة المقابلة بعمل ينافس في المهرجان».

وكان محمد عبدالرحمن قد أعلن مؤخرًا عن عمله المقبل بعنوان «فيصل إكس ابو كليبس»، هو مسلسل من بطولته.

وكانت مسرحية شمسية وأربع كراسي هي أحدث أعمال النجم محمد عبدالرحمن المسرحية، حيث أعاد بها إحياء المسرح الصيفي بالساحل الشمالي، كما حقق أحدث مسلسلاته «الشركة الألمانية لمكافحة الخوارق: جمجوم وبمبم» نجاحًا قويًا جعلته يتصدر تريند مواقع التواصل الاجتماعي وقت عرضه.

وبجانب حصوله على جائزة أفضل مسلسل أون لاين عن مسلسل «جمجوم وبمبم» مؤخرا، حصل النجم أيضًا على جائزة أفضل ممثل عن فيلم «الخطة العايمة» في استفتاء نجم العرب.

المصرى اليوم

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